Ferrari F1 no da garantías de haber resuelto su problema de degradación

El pasado curso, la gestión de los neumáticos durante las tandas largas de carrera fue uno de los principales problemas de Ferrari, con una falta de consistencia entre los distintos compuestos. El SF-24 se mostró competitivo en ese sentido en las cuatro primeras citas del año, con una victoria para Carlos Sainz en el Gran Premio de Australia y otros tres podios más.

Sin embargo, el director del equipo, Fred Vasseur, todavía quiere ver cómo se comporta el coche en otros lugares y condiciones más frescas después de que el calor dominara los primeros eventos de la campaña: "Creo que desde el principio de la temporada hemos mejorado mucho en la gestión de los neumáticos".

"Y la degredación, creo que fuimos capaces de hacer la vuelta rápida en Yeda y Melbourne en el último giro, y hoy [en Suzuka] ha sido casi lo mismo, a una décima. Pienso que hemos dado un paso adelante, hemos trabajado mucho en los puntos débiles, y hemos mejorado mucho en la gestión de las gomas, los pilotos, la estrategia y el equipo", continuó. "Seguro que ahora tenemos algunos otros puntos débiles, y debemos mejorar más en otras cosas si queremos hacer un mejor trabajo".

"No obstante, creo que [la degradación] está muy bien controlada ahora, pero lo que es cierto un día, no lo es otro, y no tenemos que considerar que ya está hecho", continuó Fred Vasseur. "La semana que viene en China habrá otro asfalto, otras condiciones meteorológicas, y será un nuevo reto".

A la pregunta de si unas condiciones más frías podrían ayudar a Ferrari en su persecución a Red Bull, dijo: "En China tendremos la oportunidad de probar en condiciones más frías, pero no lo sé, porque también hicimos solo FP3 [en Japón] en condiciones más frías".

"No estoy seguro de que estemos en mejor forma, nunca se sabe sobre los reglajes del motor, el nivel de combustible. El sábado, la temperatura estaba bajo control para nosotros, pero también para ellos, y hoy ha sido casi lo mismo", añadió un Fred Vasseur que señaló que el resultado en el circuito de Suzuka fue todo lo bueno que podría haber sido.

"Creo que todo fue muy bien el domingo", dijo. "La estrategia fue buena para los dos coches, la defensa de la posición en pista, la gestión de los neumáticos estuvo bajo control, las paradas en boxes fueron bien, al igual que el ritmo. Estoy muy convencido de que necesitamos un buen domingo. Y si tenemos que cambiar algo, es más el sábado lo que debemos mejorar, pero ha sido un buen trabajo".

