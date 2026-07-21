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Ferrari sorprende; un potencial aún mayor del SF-26 está por descubrir

Tras Silverstone y Spa, dos circuitos que deberían haberle planteado dificultades a Ferrari, el equipo ha dado la sorpresa al confirmar la mejora del SF-26.

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Publicado:
Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

El Ferrari SF-26 parece hacer todo lo posible por eludir las críticas. Entre los muchos aspectos que hacen que el proyecto resulte difícil de descifrar todavía, también está la dificultad para apreciar su verdadero potencial.

Sobre el papel, la doble cita de Silverstone y Spa debería haber supuesto una auténtica masacre: dos circuitos de alta intensidad energética, el peor escenario posible según se filtraba desde el propio Maranello. Sin embargo, Ferrari ha cerrado las dos pruebas con un botín de 81 puntos, frente a los 56 de Mercedes y los 36 de Red Bull y McLaren.

Todavía no es una Ferrari capaz de poner en aprietos a Mercedes en la carrera por los títulos más importantes, pero el SF-26 está siguiendo una línea de desarrollo que, al menos por ahora, ha permitido al equipo dejar atrás a McLaren y Red Bull.

Estos no son los objetivos de Maranello, ya que alllí sólo vale ganar, pero hace solo unos meses incluso esto habría sido un logro nada fácil de dar por sentado.

En Spa, Leclerc acarició durante unas vueltas soñó con su segunda victoria consecutiva, gracias a un VSC que entró en pista en el momento perfecto para la estrategia de Ferrari. Después, el mayor potencial de Mercedes y Antonelli volvió a poner las cosas en su sitio, pero para lograrlo fue necesario sacar el máximo partido a todo lo que el monoplaza de Brackley tenía a su disposición.

"Sobre el papel, Spa y Silverstone eran dos de los fines de semana más difíciles para nosotros", admitió Frederic Vasseur. "Y, en general, podemos decir que nos ha ido bastante bien. Está claro que Antonelli tenía más en términos de rendimiento, pero la ejecución de nuestro fin de semana ha sido buena y eso nos ha permitido luchar. En el futuro habrá circuitos que se adaptarán mejor a nuestro paquete técnico, pero hoy no se puede dar nada por sentado, porque todos siguen desarrollando todos los monoplazas".

En un circuito como Spa, la diferencia entre Ferrari y Mercedes ha sido de unas dos décimas en el ritmo de carrera, mientras que en la clasificación el margen es mayor. Es precisamente a una vuelta rápida donde el SF-26 parece más vulnerable, una carencia que implica comenzar las carreras con tráfico sin la posibilidad de aprovechar al máximo el potencial del SF-26 en tanda larga y con pista libre.

Más sobre Ferrari:
Il team Ferrari festeggia Leclerc sul podio

El equipo Ferrari celebra a Leclerc en el podio

Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

"No creo que a corto plazo podamos dar grandes pasos adelante en ese aspecto, estamos prácticamente al límite. Probablemente sea una característica de la unidad de potencia que ayuda un poco más a Mercedes a una vuelta rápida, mientras que quizás nos favorezca a nosotros en carrera, aunque no tenemos certeza al respecto".

"No hay mucho que podamos hacer salvo seguir desarrollando el coche, mejorar el rendimiento y acercarnos cada vez más a Mercedes", añadió.

El domingo en Spa también confirmó la creciente compenetración de Leclerc con el SF-26. La carrera del monegasco fue prácticamente impecable, con el único tropiezo que supuso el riesgo que corrió en el toque con el McLaren de Oscar Piastri.

Podría haberse producido incluso un doble podio de Ferrari si la carrera de Lewis Hamilton no se hubiera visto comprometida por el toque en Les Combes con George Russell, pero, al final, el balance del británico también es positivo.

Todo ello en vísperas de un fin de semana en el que Ferrari se presentará con el objetivo de aspirar al mejor resultado posible. Sobre el papel, el trazado del Hungaroring debería adaptarse muy bien a las características del SF-26: curvas lentas, pocas rectas y una influencia mucho menor de la unidad de potencia.

Vasseur, sin embargo, ha llamado inmediatamente a la prudencia. "La semana que viene todos traerán mejoras y hoy es imposible saber cuál será el panorama de rendimiento. Además, no olvidemos que gran parte del rendimiento depende de la ejecución: la gestión de los neumáticos, su preparación y la configuración del coche sean probablemente las cosas que cuenten más que el propio circuito".

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