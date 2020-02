Ferrari quiere seguridad ante la amenaza del coronavirus

En medio de los crecientes temores de que no se permita viajar al personal, o de arriesgarse a que tengan que hacer cuarentena al llegar, el director del equipo Ferrari, Mattia Binotto, dice que la F1 y la FIA deben asegurarse de que no haya sorpresas para los equipos.

Trabajadores y pilotos italianos de Fórmula 2 y Fórmula 3 han tenido problemas para llegar a los test de pretemporada en Bahrein por el pánico generado por el virus, y lo mismo se espera que ocurra al personal de la Fórmula 1 en dos semanas.

Binotto no quiere dejar nada al azar y dice que cuando sus trabajadores ya estén viajando o a punto de viajar será demasiado tarde para decidir algunas cosas.

Cuando se le preguntó por la posibilidad de que se repitan los problemas que la Fórmula 2 ha sufrido en Bahrein, Binotto declaró: "Llegar a los test ha sido difícil. Algunos de nuestros ingenieros se han quedado en casa, así que en lugar de correr el riesgo de venir y acabar teniendo que quedarse muchos días, se quedaron en sus casas".

"Creo que lo que necesitaremos es simplemente tener seguridad antes de partir. No creo que cuando estemos allí podamos descubrir cuál será la situación".

"Así que, si hay controles médicos, necesitamos saber sobre ellos. Debemos saber exactamente de qué se trata. Necesitamos entender cuáles serían las consecuencias en caso de algún problema".

"Obviamente tenemos que proteger a nuestros empleados. Tenemos una responsabilidad colectiva e individual hacia ellos. Y es importante, realmente, asegurarnos de que antes de salir, sepamos cuál es la situación, sea cual sea el escenario".

Los jefes de equipo se reunieron con el CEO de la F1, Chase Carey, el viernes por la mañana, para saber cuál es la situación con el inicio del mundial.

Un dilema enorme para la F1 podría ser que uno o dos equipos no pudieran competir en Australia porque sus trabajadores no han podido llegar hasta allí, pero el resto de escuderías sí que puedan ¿se sigue adelante con la carrera?

Pero Binotto dijo que hay trabajadores italianos en más equipos que Ferrari y AlphaTauri.

"No son solo dos equipos, porque estamos brindando asistencia a Haas y a Alfa Romeo", explicó. "Por lo tanto, serán cuatro equipos al menos, más Pirelli".

"Entonces, ¿cuál sería la situación si cuatro equipos no pueden correr? ¿La carrera se llevará a cabo o no? Esa no es decisión mía".

Galería Lista La Fórmula E aplazó la carrera de Sanya programada para el próximo 21 de marzo. Si no se puede definitivamente viajar a China, se buscará añadir otra carrera probablemente en Nueva York 1 / 7 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images La F1 canceló el GP de China. Se busca alternativa más adelante en la temporada, pero el compactado calendario hace que no sea fácil encontrar hueco 2 / 7 Foto de: Sutton Motorsport Images Ferrari tuvo que cerrar sus museos en Modena y Maranello por petición del gobierno de la región 3 / 7 Foto de: Jose Carlos de Celis El DTM cambió la sede de su pretemporada. Tras el brote en Italia, de Monza pasarán a hacerla en Hockenheim 4 / 7 Foto de: Mario Bartkowiak La mayor parte de miembros de nacionalidad japonesa que trabajan en el Mundial de MotoGP se quedarán en Qatar hasta el final del primer gran premio del año, el próximo 8 de marzo 5 / 7 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Christian Lundgaard se tendrá que perder los test de Fórmula 2 en Bahrein porque se encuentra en cuarentena en el hotel de Tenerife donde se dieron casos del coronavirus 6 / 7 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images El Salón del Automóvil de Ginebra 2020, también cancelado por Coronavirus. Se barajó la posibilidad de pasarlo a septiembre, pero de momento está cancelado. 7 / 7 Foto de: Motor1

