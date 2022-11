Ferrari se la juega en Abu Dhabi con un motor con más potencia

Cargar el reproductor de audio

En Abu Dhabi parece haber surgido el orgullo de Ferrari después de unos entrenamientos libres algo decepcionantes en los que no salió a relucir el verdadero potencial del F1-75. El coche de Maranello ya no es la referencia de la parrilla como lo era al principio del campeonato, pero a pesar de haber puesto punto y final antes que sus rivales al desarrollo del coche, la diferencia con ellos no es tan abismal como parecía en el GP de México.

Charles Leclerc y Carlos Sainz saldrán mañana desde la segunda fila, con los dos Red Bull delante: Max Verstappen está intratable y si consigue abrir hueco en las primeras vueltas podría llegar a ser inalcanzable, mientras que Sergio Pérez está sólo 40 milésimas por delante del monegasco, una señal de la igualdad que hay en la lucha por el subcampeonato de pilotos.

Durante la noche del viernes y al sábado en Yas Marina, Ferrari realizó un gran trabajo que hizo que la puesta a punto del F1-75 pasase de ser pobre a realmente competitiva: en los entrenamientos libres 3 el equipo de Maranello mejoró mucho sus tandas largas, una señal de que la atención obviamente pasó a centrarse en la carrera, dejando a un lado la velocidad a una vuelta.

Además, el equipo italiano se ha reservado la posibilidad de utilizar un mapa motor más extremo desde la clasificación, exprimiendo toda la potencia que el 066/7 es capaz de obtener, pero que bastante a menudo se controla por miedo a la fiabilidad y a posibles fallos.

Al principio vimos un Ferrari que, con el alerón de la configuración de Canadá / Silverstone, no puso en aprietos al Red Bull RB18 en cuanto a velocidad punta: la diferencia bajó a un par de kilómetros por hora en las dos rectas largas, incluso con el DRS abierto.

La Scuderia, por lo tanto, decidió ir al ataque para defender su segundo puesto en la clasificación de constructores contra Mercedes y la segunda plaza de Leclerc en el campeonato de pilotos.

La sensación es que Ferrari se la ha jugado apostando por una carrera a dos paradas en la que los pilotos tendrán que preocuparse muy poco por los neumáticos si consiguen que entren en una ventana de funcionamiento adecuada como hicieron el sábado por la mañana.

Si el F1-75 confirma las buenas sensaciones que dio con el ritmo de carrera en los Libres 3, es más que obvio que pueden aspirar a los dos objetivos que todavía tienen en el punto de mira.

En la clasificación, el monegasco se quedó a tres décimas de la pole por un par de errores en las curvas 6 y 7, que fueron provocados por querer forzar la frenada, tras un primer tramo muy emparejado con el poleman Verstappen.

Carlos Sainz dio lo mejor de sí mismo en la primera tanda de la Q3, pero luego no pudo mejorar mucho, sólo unas milésimas, y terminó cuarto a nueve décimas del bicampeón holandés.

Sin embargo, el simple hecho de colocar a los dos coches en la segunda fila, por delante de los dos Mercedes, confirma que tienen potencial para cerrar la temporada con un resultado que devuelva esa ilusión y motivación tan necesaria para un equipo que afronta un largo invierno por delante, claramente con el objetivo de luchar por los títulos en 2023.