Ferrari cree que Sainz perdió su primera victoria en F1 por Latifi

Ferrari consiguió colocar a sus dos monoplazas en la primera fila para la salida del Gran Premio de Mónaco, pero sus pilotos llegaron a meta segundo y cuarto respectivamente, viendo como por cuarta carrera consecutiva Red Bull lograba la victoria, además de un doble podio.

Todo se decidió en las primeras paradas en boxes. En una pista que ya estaba muy cerca de secarse, el equipo austriaco fue el primero jugársela y montar neumáticos intermedios, marcando una gran diferencia entre el ritmo de sus pilotos y los de Ferrari. En respuesta, los de Maranello llamaron a boxes al entonces líder, Charles Leclerc, pero ya era muy tarde y no pudo mantener el liderato.

Unas pocas vueltas más tarde, tomaron la decisión de cambiar de neumáticos de lluvia extrema a compuesto de seco con Carlos Sainz. Pero en un error estratégico, Leclerc recibió la llamada en la misma vuelta que su compañero de equipo. Y, aunque los mecánicos fueron realmente rápidos en esa doble parada, perdió tiempo. Sainz regresó a pista segundo, y el monegasco cuarto.

"Pido disculpas por lo sucedido", dijo el director del equipo, Mattia Binotto. "Cometimos un error básico de estrategia. Si un piloto sale primero y termina cuarto, algo has hecho mal. Como justificación, solo puedo decir que las condiciones de la carrera fueron muy difíciles".

"Nuestros coches en Mónaco fueron muy rápidos. Perdimos por nuestros propios errores, y ahora lo tenemos que analizar todo. Subestimamos la velocidad de los neumáticos intermedios, y tal vez deberíamos habérselos puesto a Charles [Leclerc], o habernos esperado para cambiar de lluvia a secos".

"Hay que analizar todo con la cabeza fría, pero Charles tiene razón al culpar al equipo de los errores cometidos, porque realmente fue así".

"Desafortunadamente, desde el principio tuvimos que responder a las acciones de nuestros rivales y no mandar en la estrategia. No nos sorprendió que ellos parasen primero, lo que no esperábamos era que de repente fuesen tan rápidos con neumáticos intermedios".

"Cuando paramos a Carlos [Sainz], ya habíamos perdido terreno, incluso Leclerc ya no era el líder. Además, Carlos salió en tráfico y se topó con Nicholas Latifi. Si se llega a dejar pasar enseguida [tenía banderas azules] podíamos haber ganado la carrera son él".

"En general, discutimos la estrategia para la carrera con los pilotos y calculamos exactamente cómo y cuándo cambiar de lluvia a secos directamente. Lewis Hamilton ha hecho esa estrategia y le ha salido bien muchas veces en el pasado. Pero en el transcurso de la carrera, todo salió mal".

"Ni siquiera sé qué habría sido mejor, ponerle neumáticos intermedios a Leclerc antes, que es lo que hicieron en Red Bull, o no ponérselos y pasar directamente a los secos, como hicimos con Sainz", concluyó Mattia Binotto.