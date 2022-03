Ferrari cree haber recuperado 25 CV respecto a Mercedes y Honda

Cargar el reproductor de audio

Se respira optimismo y confianza en Ferrari. Mattia Binotto, director del equipo, analizó las pruebas de pretemporada y reconoció que el F1-75 es un coche que ha nacido bien tanto en el lado chasis como en la parte de la unidad de potencia.

Entre las pruebas de Barcelona y las de Bahrein, Ferrari se centró mucho en la correlación entre los datos que obtenían en pista y los del simulador, conscientes de la importancia que tendrá esta relación de cara a la delicada fase de desarrollo de la temporada 2022.

Sin duda alguna, uno de los grandes objetivos que el equipo de Maranello se había fijado para esta temporada era igualar o superar a los motoristas que todavía estaban por delante, algo que al parecer han conseguido.

"Teniendo en cuenta que a partir de este año los motores estarán congelados hasta 2025, era muy importante tener una unidad de potencia como mínimo igual que la de la competencia".

"Al final de la temporada pasada teníamos una brecha de 20 o 25 CV, por lo que el primer objetivo era reducir este margen, pero en este momento todavía no sabemos dónde estamos".

"Las medidas que tomamos con el sistema GPS no son súper precisas, también porque, por ejemplo, están influenciadas por el peso del coche. En la calificación, sabemos el peso de los monoplazas de los rivales, así como al comienzo de la carrera, pero durante las pruebas estos datos no están disponibles".

"Normalmente esperamos 3 o 4 carreras para sacar una conclusión. En los test hicimos un ejercicio con lo poco que vimos, y según estos primeros análisis, creemos que estamos al nivel de los demás, no por detrás, incluso quizás un poco poco por delante. No es una conclusión válida, pero estamos satisfechos por haber confirmado el progreso visto en el banco de pruebas", afirmó.

En cuanto al objetivo de la Scuderia después de ver cómo transcurrieron las dos semanas de test de pretemporada, Mattia Binotto reconoció que no se confirmarán con un segundo puesto.

"No, nuestra ambición es competir, queremos poder luchar en todas las carreras y así de entrada no me conformo con un segundo puesto. Tampoco puedo decir que no sería un resultado satisfactorio, pero tengo la ambición de ir a todas las carreras a ganar".

Contentos en Ferrari con sus soluciones al porpoising de la F1 2022

"Este fenómeno ocurre debido a este nuevo concepto aerodinámico que reintroduce el efecto suelo. ¿Podría haberse esperado? No. Hemos visto que todos los equipos han tenido este problema, nadie lo había previsto ni le había dado importancia".

"¿Por qué no apreció en las simulaciones? En nuestro caso, el porpoising se manifestaba cuando superamos la barrera de los 250 km/h, mientras que en el túnel de viento estamos limitados por normativa a 180 km/h".

"El equipo fue muy reactivo, en solo un día diseñaron, crearon, produjeron y trajeron a la pista un nuevo componente, pero fue posible porque nosotros ya habíamos pensado qué hacer en caso de que surgiera este problema. Ese es otro motivo por el que me siento satisfecho con la preparación que hemos hecho durante la pretemporada, el equipo ha sabido anticiparse y reaccionar a los problemas".

"Todavía no está completamente resuelto, pero en su mayor parte, las soluciones que probamos en Bahrein han funcionado y también los equipos tuvimos la oportunidad de añadir un enlace en la parte trasera, conectado a la caja de cambios, algo que no estaba prevista por el reglamento, un cambio que será votado por todos los equipos antes del primer fin de semana en Bahrein", dijo Mattia Binotto.

Ferrari descarta adoptar la solución de Mercedes con sus pontones para la F1 2022

"Cuando pones en marcha un nuevo proyecto, parte del concepto general como la distancia entre ejes, la disposición del radiador y la suspensión son los primeros puntos fijos. Nos hemos dado el tiempo de explorar todos los conceptos para encontrar el mejor rendimiento, y según nuestro conocimiento y dejándonos guiar por nuestras pruebas, el que hemos elegido es el mejor".

"Repito: el efecto suelo es la parte más importante para obtener rendimiento aerodinámico de estos coches, la parte superior no es decisiva. El fondo del coche tendrá un impacto del 80 o 90% en las prestaciones generales, el resto solo afectará a las últimas décimas", añadió el director del equipo italiano.

El límite presupuestario y el desarrollo podrían marcar la diferencia en la F1 2022

"El coche no es un motivo de preocupación ahora mismo, será nuestra capacidad de desarrollo en comparación con la de nuestros rivales lo que marcará la diferencia al final. No estoy preocupado, tengo total confianza en nuestro equipo, pero hay un límite nuevo presupuestario que podría complicarlo todo".

"Ahora la capacidad de desarrollo no es solo un desafío creativo, sino que tenemos que lidiar con el límite de gastos, una restricción que impacta de manera diferente en cada equipo según el tipo de estructura y la interpretación de las reglas".

"Será una variable a tener muy. He oído decir a Christian Horner estos días que no puede ser que el tope presupuestario sea lo que influya en los resultados deportivos. Y considero que es cierto, sería una pena, debemos estar seguros de que todos estamos compitiendo con los mismos medios", añadió Mattia Binotto.

Ferrari espera ver una parrilla cada vez más igualada en la F1 2022

"Creo que el rendimiento entre todos los equipos se igualará más pronto que tarde. Creo que este reglamento está consiguiendo los objetivos que se marcó, que es reducir las diferencias entre los equipos de arriba y los de la zona media".

"Otro objetivo era facilitar los adelantamientos y hemos visto en los test de pretemporada que las cosas parecen haber mejorado, así que en general espero ver más espectáculo y más equipos que puedan estar en condiciones de ganar carreras", dijo el director de la Scuderia Ferrari.

