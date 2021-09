Ferrari encuentra el problema que lastró a Sainz en Zandvoort

Carlos Sainz sufrió el pasado domingo en Zandvoort para sacar el máximo rendimiento de su Ferrari, después de ser sexto en la parrilla de salida y acabar una posición más atrás. El madrileño se vio superado por Fernando Alonso en la última vuelta y tuvo que contener el ataque de un Checo Pérez que venía remontando.

Sainz llegó a reconocer tras la carrera que nunca se había sentido "tan lento" en la F1 y aseguró que pasó de ser "una carrera al ataque, a mirar por los retrovisores".

"Estoy muy desconcertado porque no he tenido ningún ritmo en la carrera desde la primera vuelta, estuve sufriendo mucho con los neumáticos delanteros y traseros. Tenemos que analizar qué fue lo que falló porque, para ser sincero, nunca me había sentido tan lento en una carrera. Me costaba mucho y no tenía ningún ritmo. Es algo que hay que analizar", comentó el de Ferrari el domingo pasado.

Durante la rueda de prensa de jefes de equipo, celebrada este viernes en Monza con motivo del GP de Italia, a Mattia Binotto, jefe de Ferrari F1, se le preguntó por la actuación de Sainz en Zandvoort el pasado domingo.

El suizo dejó claro que en Maranello estuvieron estos días trabajando para descubrir qué había pasado en el SF21 del español que le impidió rendir al nivel de Charles Leclerc (quinto), haciéndole caer a la séptima posición final tras verse superado por Alonso.

"Ciertamente, después de la carrera Carlos estaba de alguna manera perplejo, como has dicho, porque no era tan rápido como esperaba o no estaba tan cerca como de costumbre de Charles. Hicimos todos los análisis en el coche en términos de configuración, en términos de funcionalidad", aseguró Binotto.

"Encontramos algo en el coche, que no estuvo funcionando al 100%. Sin entrar en más detalles, creo que hemos informado de ello anteriormente. Carlos [está] contento con las explicaciones. Así que ahora está más cómodo atacando Monza. Y eso es lo más importante para nosotros".

Esta sugerencia de Binotto parece aludir a los problemas de gestión de neumáticos que tuvo Ferrari a comienzos de año, que les castigaron duramente en el GP de Francia y que parecían ya resueltos después de Silverstone.