Ferrari troleó a curiosos de su nuevo coche... y alguno tuvo visiones

En los últimos días hemos visto de todo: vídeos y análisis técnicos diseccionando las imágenes difundidas por Ferrari para anunciar un nuevo patrocinador o para recordarnos en las redes sociales que faltaba un mes para la presentación de su nuevo coche para la F1 2023.

Habría bastado con preguntar a la fuente para saber si las instantáneas que se publicaron eran spoilers del monoplaza de 2023, como suelen hacer otras escuderías de Fórmula 1, en particular Mercedes y McLaren. Pero la respuesta de Maranello fue sencilla y clara, todas las fotos fueron tomadas del F1-75 de 2022, sin dar ni una pista sobre el de 2023.

Y, efectivamente al aclarar la imagen (jugar con el contraste) del alerón delantero visto de perfil que Ferrari colgó en sus redes sociales el pasado 14 de enero, los del Cavallino añadieron aposta una inscripción que dice 'no peeking 14 02 2023', es decir, 'no busques, 14-02-2023' (fecha en la que se presentará el coche nuevo. Eso despejaba cualquier duda de que se tratase del monoplaza 2023 y no del del año anterior.

Aquí está la sorpresa que apareció a los que aclararon la foto del alerón: no busques, 14 02 2023

No debe extrañar que cada año comience la caza de primicias sobre el nuevo Ferrari: a veces las 'pistas' que se escapan desde la fábrica son acertadas, otras no tanto, pero otra cosa es hacer pasar por reales fotos que no lo son, achacando a la Scuderia su incapacidad para manejar ciertos cortes de imagen.

El personal de la Scuderia es cualquier cosa menos despistado: sabemos lo casi maníaca que es la elección de los planos que muestran porque quieren ocultar los detalles más innovadores, al igual que conocemos la tendencia a manipular los planos laterales para impedir que los adversarios determinen más de lo que deben (es una práctica que hacen todos los equipos), por lo que es imposible que haya una muestra inconsciente de algo que no quieran mostrar.

He aquí una de las imágenes publicadas por Ferrari que hizo que alguno viera visiones

En la historia reciente del Cavallino Rampante, hemos visto fotos del nuevo monoplaza 'robadas' justo antes de la presentación por 'manitas' que han arruinado puntualmente el lanzamiento y es de esperar que este año no haya ningún agujero en los sistemas de seguridad de Ferrari sobre el monoplaza que pilotarán Charles Leclerc y Carlos Sainz.

Pero una cosa es ver el coche y otra tener... visiones. Todas las descripciones (detalladas) que algunos han hecho basadas en los atisbos de monoplaza que se analizaron eran falsas, y es una pena que a los tifosi les hayan querido tomar el pelo supuestos analistas que pretenden ser divulgadores de la técnica de la F1, copiando anticipaciones y novedades de otros y haciéndolas pasar por propias.

Veremos a quién se invita a la presentación del nuevo coche el 14 de febrero en Maranello: Ferrari vuelve a hacer una presentación en directo, en presencia de periodistas. Y alguna cara allí se pondrá roja...

