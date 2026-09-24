Ferrari no descarta una penalización para Leclerc en Bakú

En un jueves atípico de Fórmula 1, con los monoplazas ya en pista en Bakú para disputar las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán, Ferrari no brilló.

No es nada grave, ya que las primeras sesiones sirven precisamente para que los equipos entiendan si deben intervenir en sus monoplazas, dónde y cómo hacerlo para intentar extraer el máximo potencial posible de cara a la clasificación y la carrera, es decir, las sesiones más importantes de cada fin de semana.

Por eso, en Ferrari no ha saltado ninguna alarma. Las pruebas de hoy dejaron al descubierto algunos puntos débiles que deberán pulirse en los SF-26 de cara a mañana. Frédéric Vasseur fue el encargado de ofrecer una radiografía de la situación.

El jefe del equipo Ferrari no ocultó algunas dificultades relacionadas con el equilibrio y la utilización de los neumáticos, que hoy dejaron a los coches rojos a 1,1 y 1,3 segundos, respectivamente, del Mercedes de referencia, el de George Russell.

"Ha sido una situación extraña, porque hemos sido muy irregulares... Creo que esta mañana ha ido bien. Esta tarde, en cambio, hemos sido muy irregulares de una vuelta a otra. Creo que es bastante difícil encontrar la posición adecuada y el mejor rebufo".

"También hemos sufrido un poco con los neumáticos, y creo que les ha pasado a los demás. Incluso Max ha tenido dificultades. Creo que es un reto en el que también los parámetros de rendimiento están dando pasos más grandes que en un circuito normal. Si llevas 10 kilos más de combustible, pierdes cinco décimas, pero ya veremos mañana. Desde luego, hoy no estamos muy satisfechos con el equilibrio. Tenemos mucho trabajo que hacer para mañana".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Bakú es un circuito que potencialmente ofrece oportunidades para adelantar. Pero la estrategia también tendrá su importancia. Sin embargo, Vasseur cree que el número de paradas en boxes dependerá más de los posibles acontecimientos que se produzcan en pista que de otros factores.

"¿Una sola parada en carrera? En Bakú nunca se sabe, puede haber una gran sorpresa. Recuerdo el primer año en Bakú, cuando todos esperábamos un caos total y no pasó nada. El segundo año fue justo lo contrario".

"Desde luego, si no sucede nada, creo que será una carrera a una parada, porque no es tan fácil adelantar".

Las incógnitas sobre la unidad de potencia de Leclerc siguen siendo uno de los temas de conversación en el paddock de Bakú. ¿Introducirá Charles otro motor después de los problemas que ha sufrido recientemente o continuará rotando los motores disponibles para evitar así una penalización? Vasseur asegura tenerlo claro, pero prefirió guardárselo para sí mismo.

"Sobre la posible penalización en parrilla para Leclerc por un cambio de motor, lo tengo claro, pero me lo guardo para mí. En cualquier caso, aquí tenemos el motor que introdujimos en Monza. La especificación es esa".