Ferrari no cambió posiciones por "el peligro de Alonso" en Brasil

El final de la carrera del Gran Premio de Sao Paulo 2022 de Fórmula 1 estuvo cargado de polémica, sobre todo por las radios que se escucharon a lo largo de los últimos giros. Tras un Safety Car provocado por el abandono de Lando Norris, los dos Ferrari y Red Bull se quedaron muy cerca entre ellos, por lo que la lucha por el subcampeonato del mundo entre Charles Leclerc y Sergio Pérez se ponía al rojo vivo.

Por ese mismo motivo, los dos muros comenzaron a especular con órdenes de equipo, unas que nunca llegaron y que dejaron a los dos protagonistas empatados a falta de tan solo una prueba en Abu Dhabi. En los de Milton Keynes, fue Max Verstappen el que se negó a dejar pasar al mexicano para que fuera sexto, pero en Ferrari fue una historia totalmente diferente por el piloto que se coló entre los favoritos.

Los de Maranello fueron testigos de cómo Charles Leclerc pedía que Carlos Sainz le cediera la última plaza del podio para sacar algo de provecho el mal resultado de Checo, y cuando parecía que el madrileño le iba a dejar pasar, apareció el factor Fernando Alonso. El asturiano apretaba a los Ferrari, a poco más de un segundo del monegasco, por lo que decidieron no arriesgar y conservar las posiciones, como reconoció el director del equipo, Mattia Binotto.

"Sí, esa fue la razón", dijo cuando se le preguntó si el bicampeón fue el motivo por el que no intercambiaron los lugares con sus coches. "Al principio, cambiar los dos monoplazas en la última recta era complicado, porque Charles [Leclerc] tenía a Fernando [Alonso] y a Max [Verstappen] justo detrás, por lo que habría sido difícil, y de alguna manera peligroso".

"Además, sabíamos que estábamos siendo investigados por lo que ocurrió detrás del coche de seguridad con Tsunoda", comentó el suizo. "El control de carrera nos lo aclaró en su momento, así que estábamos bastante, digamos, cómodos, pero sin tener una conclusión sobre ese asunto, habría sido arriesgado, porque cinco segundos de penalización, por ejemplo, significaría que entonces Carlos [Sainz] habría perdido más de una posición".

"Por eso, para el campeonato de constructores, sin duda, era mejor mantener las posiciones y las diferencias en pista", explicó el máximo responsable de la escudería más laureada de la historia, quienes han visto cómo Mercedes se les acerca tras su doblete en Brasil, y es que solo hay 19 puntos entre ambos equipos.

Por su parte, Carlos Sainz aseguró que no se le informó de nada de esa posibilidad de tener que ceder su podio en las vueltas finales a Charles Leclerc: "A mí no me ha llegado nada por la radio, de hecho me acabo de enterar ahora cuando me lo han dicho".

