Ferrari niega que su débil ritmo se deba a la medida anti-porpoising

Cargar el reproductor de audio

En Spa-Francorchamps, Ferrari atravesó uno de los fines de semana más difíciles de la temporada, no tanto desde el punto de vista del resultado, que en parte también, sino por la falta de rendimiento que obligó a Carlos Sainz y Charles Leclerc a actuar como simples espectadores ante la completa exhibición de Red Bull en las Ardenas.

El equipo austriaco ya había demostrado tener un gran ritmo en la jornada del viernes, pero en unas condiciones de pista muy diferentes. En los entrenamientos libres las temperaturas del asfalto fueron muy bajas, entre 20º y 15º, mientras que en la carrera de este domingo se dispararon hasta los 36º.

Eso, al menos sobre el papel, debería haber sido una ventaja para los italianos, que suelen ser más rápidos con temperaturas altas y, al mismo tiempo, podría haber causado problemas a Red Bull en cuanto a la gestión de los neumáticos.

Sin embargo, nada de esto sucedió, ya que los coches diseñados por Newey fueron todavía más dominantes, mientras que Ferrari sufrió problemas con la gestión de los neumáticos.

El fin de semana de Bélgica dio paso a la introducción de la Directiva Técnica 39, una medida ideada por la FIA para solucionar los problemas que el porpoising estaba ocasionando antes del parón de verano. En lo que va de 2022, nunca antes Ferrari había tenido tantas dificultades como en Spa, quedándose lejos de poder luchar por la victoria e incluso sufriendo por mantener la tercera posición de podio ante el Mercedes de George Russell.

Al final de la carrera, el director del equipo Ferrari, Mattia Binotto, habló ante los micrófonos de Sky UK, afirmando que el TD39 no estaba relacionado con el pobre rendimiento de los F1-75 de Sainz y Leclerc.

"No, la verdad es que no es el caso. No sé cómo ha afectado a los demás equipos, pero en lo que respecta a nosotros, ha tenido una influencia completamente insignificante", dijo el director del equipo de Maranello.

"Así que esa no es la respuesta a nuestra falta de rendimiento hoy. Como he dicho, este es el tipo de pista donde se necesita una gran eficiencia, tanto en términos de aerodinámica como de unidad de potencia, y creo que Red Bull simplemente tenía un mejor paquete desde ese punto de vista".

"Además, tenían una mejor degradación de los neumáticos. No tenía nada que ver con el fondo del coche, así que esa no es la razón. Tenemos que buscar otro tipo de razones para darle la vuelta a la situación. Los Red Bull fueron más rápidos que nosotros y ya está", concluyó Binotto.