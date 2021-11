Ferrari no apoya las quejas de Red Bull sobre la suspensión de Mercedes

La suspensión de los actuales campeones del mundo ha sido uno de los debates más candentes en el paddock. Tras el análisis de unos vídeos del alerón trasero del Mercedes, se descubrió que el coche alemán disminuye su altura en las rectas para aumentar la velocidad punta.

Mercedes restó importancia al asunto a través de Toto Wolff: "Creo que reconocemos absolutamente que este es un deporte en el que los competidores siempre tratarán de averiguar si hay alguna forma de obtener una ventaja".

El jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, dijo tras el Gran Premio de Estados Unidos que este sistema de Mercedes "podría ser bastante poderoso" en las carreras que quedan.

"Influirá más en algunos circuitos que otros", afirmó Horner. "Tuvo poco efecto en Austin, pero parece que en Jeddah será más eficaz".

A pesar de estas declaraciones, el dirigente del equipo de las bebidas energéticas indicó que cree que todo lo que está haciendo Mercedes entra dentro del reglamento. "No pensamos que sea ilegal, es algo que ha pasado históricamente", añadió.

Por otro lado, el jefe del equipo Ferrari, Mattia Binotto, admitió que no hay nada extraño en el sistema de Mercedes, y también opina que es algo legal.

"Sinceramente, no estoy muy interesado en esta discusión. No estoy siguiendo lo que pasa, solo he escuchado algunas cosas. No veo nada incorrecto o ilegal en el Mercedes, ni siquiera me sorprende cómo se comporta el coche".

Otro que opinó sobre el tema fue Andreas Seidl, una de las personas más importantes dentro del proyecto de McLaren. El alemán confirmó que ellos tampoco están muy atentos a la suspensión trasera del Mercedes.

"Para ser sincero, lo descubrí ayer cuando Sky TV hizo un vídeo analizándolo", indicó en Austin. "Tenemos bastante que hacer, nos enfocamos en nosotros mismos y en hacer un buen fin de semana".

"Tendremos una charla la semana que viene, cuando lo analicemos como equipo y, comprobaremos si hay algo detrás o solo son rumores que están en el paddock", finalizó Seidl.

