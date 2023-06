Ferrari F1 irá a por todas con sus mejoras antes del parón de verano

Fiorano no es el Red Bull Ring, eso está claro, así que no hay que hacerse demasiadas ilusiones con lo visto en el filming day de Ferrari, quienes aprovecharon el centenar de kilómetros permitido por la FIA para probar algunos nuevos elementos en el SF-23. El circuito de casa para los del Cavallino Rampante, con su baja velocidad, no es significativo para el trazado austriaco, pero la ocasión sirvió para buscar la correlación de los datos entre la versión con la que iniciaron la temporada 2023 de Fórmula 1 y su evolución más reciente.

Sin embargo, los neumáticos eran unos especiales para esos días de rodaje, por lo que no se puede hablar de rendimiento, sino de recopilar información.

Comparación del Ferrari SF-23

Los ingenieros de Enrico Cardile han deliberado sobre un plan de acción que prevé disparar todos los cartuchos disponibles antes de la pausa veraniega para ver si pueden extraer todo el potencial que ha estado oculto. En una interesante entrevista concedida al Corriere della Sera, el director del conjunto, Fred Vasseur, dijo: "Las simulaciones habían subestimado algunos aspectos negativos del comportamiento del coche, así que nos vimos obligados a encontrar un compromiso entre prestaciones y manejabilidad. Ahora, las sensaciones son buenas, porque empiezo a ver progresos".

Y en su circuito de casa, poco a poco durante el día, el SF-23 fue presentando las mejoras que montarán en el Gran Premio de Austria, con la cubierta motor y los alerones delantero y trasero. El análisis sobre Fiorano es positivo, pero todos los datos hay que cogerlos con pinzas, porque los números dicen que hay una mejora, pero es necesario confirmarlo sobre el asfalto del Red Bull Ring para saber si van por el buen camino.

Vasseur reveló que habían contratado a un técnico de alto nivel para 2025, pero no quiso dar nombre, pero reafirmó su confianza en Enrico Cardile: "Confío en él, pero recordemos que deben llegar refuerzos en todos los departamentos, estoy apretando para que venga gente fuera del mundo Ferrari que aporte conocimientos externos".

Así pues, el italiano será el director técnico del monoplaza de 2024, con lo que habrá una continuidad en el proyecto que va evolucionando: "Tenemos que crecer más rápido que los demás, es hora de acelerar, y por eso estamos contratando gente e invirtiendo en el futuro".

El francés mira al horizonte, y admite que lo más difícil ha sido "mover al personal de un puesto a otro para reorganizar la estructura", pero el máximo responsable de la escudería de Maranello no quiere perder el tiempo, y se pone objetivos ambiciosos: "Si hubiéramos salido delante en Montreal, habría sido posible pelear por la victoria, vamos a ver si somos capaces de hacerlo en Austria".

El paquete aerodinámico que probaron en Fiorano, junto con os diferentes mapas y configuraciones de la unidad de potencia, son innovaciones que dibujan algunas sonrisas en la fábrica. Algunos observadores han calificado la actitud del Cavallino Rampante como en el límite del espíritu del reglamento por el filming day, pero no han incumplido ninguna norma, aprovechando todas las oportunidades que se le brinden.

