Ferrari F1 justifica su estrategia de neumáticos en Silverstone

Un noveno y un décimo puesto no era el resultado que Ferrari esperaba conseguir después de terminar la clasificación en la segunda y tercera fila. Por mucho que tras los entrenamientos libres se esperara una remontada de Mercedes en ritmo de carrera, como así fue. El equipo de Maranello no ocultó que no se esperaba un McLaren tan competitivo.

Más allá de los números en pista, está claro que durante la carrera hubo falta de ritmo, especialmente en términos de puesta a punto para la carrera, la cual se planteó de manera demasiado conservadora, basada únicamente en las previsiones registradas el viernes, cuando sólo se probaron las tandas largas con Carlos Sainz, debido a los problemas eléctricos del monoplaza de Charles Leclerc, quien se vio obligado a permanecer en boxes durante toda la sesión de Libres 2.

Durante los entrenamientos del viernes por la tarde las temperaturas superaron los 40 °C, mientras que en carrera cayeron por debajo de los 30, una diferencia de más de 10°C. Un aspecto que no hay que subestimar en una pista como Silverstone, donde los neumáticos son sometidos a un gran desgaste. Sin embargo, Ferrari temía la degradación mostrada el viernes en la simulación con el neumático blando. Un compuesto que, de hecho, no formaba parte de los planes trazados por los estrategas de Maranello para la carrera, quienes optaron por un enfoque más conservador, incluso con los compuestos más duros.

"Creo que los primeros problemas para nosotros llegaron el viernes, cuando no conseguimos hacer una simulación de carrera con Charles. Sólo probamos los blandos y nos asustamos un poco por la degradación que tuvimos, así que decidimos optar por el medio y el duro. E incluso con esos compuestos decidimos no apretar, fuimos demasiado conservadores y la degradación fue mucho más lenta de lo que esperábamos. Perdimos mucho tiempo", declaró Fred Vasseur a los micrófonos de Sky Italia al final de la carrera.

"Pienso que podríamos haber hecho un trabajo mucho mejor con el paquete que teníamos. Hablé con Charles y tenía la sensación de que no había degradación. Decidimos ser un poco conservadores y no fue la elección correcta".

"Cuando pusimos los neumáticos duros con Leclerc era fácil alcanzar el objetivo que nos habíamos marcado, pero no era un objetivo acertado. Sin el Safety Car habríamos estado un par de posiciones por delante, pero no es el resultado que esperábamos y no es lo suficientemente bueno para nosotros."

"El sábado, si hubiéramos puesto todo lo que teníamos, habríamos hecho la primera fila. Lo que vimos hoy fue probablemente una consecuencia de las sensaciones del comienzo de la temporada, porque teníamos miedo de la degradación".

"Es cierto que si nos fijamos en las últimas carreras se puede pasar del segundo al décimo puesto y viceversa. Sabemos que es una cuestión de optimización, porque se trata de una o dos décimas por vuelta. Silverstone, sobre el papel, no era la mejor pista para nosotros, además no hemos sacado el máximo partido al paquete que traíamos y tendremos que hacer un mejor trabajo el próximo gran premio."