Ferrari F1 investigó en Fiorano lo que hacer para Singapur

¿Singapur o Zandvoort? Es posible, pero no evidente. Ferrari ha recuperado la confianza y credibilidad con el podio de Carlos Sainz en el Gran Premio de Italia 2023 de Fórmula 1, con los dos monoplazas rojos por detrás de los todopoderosos coches de las bebidas energéticas.

Eso parece haber reconciliado a los de Maranello con sus aficionados, que creyeron en la pole position del español y se volcaron en las gradas del 'Templo de la Velocidad' hasta el último minuto, celebrando el tercer puesto como si fuera una victoria. En realidad, el equipo italiano no puede aspirar a más, porque la superioridad de Red Bull es sencillamente vergonzosa y, como señalamos, el conjunto que defiende el título jugó con los del Cavallino Rampante como un gato con un ratón.

No obstante, la noticia positiva es que Ferrari, en las largas rectas de Monza, se trajo a casa 27 puntos que le permitieron adelantar a Aston Martin en la clasificación de constructores. Retomar el pulso contra Mercedes para aspirar a ser subcampeones puede parecer rocambolesco, pero puede ser un honor al 'estabilizar' el rendimiento del SF-23, evitando esos altibajos tan serios que se vieron a principios de año y que también se reflejan en otros lugares de la parrilla.

La escudería más laureada de la historia salió quemada de Zandvoort, puesto que es un circuito en donde se necesita la máxima carga aerodinámica, y tiene unas características similares a Hungaroring, donde también sufrieron. En casa de Max Verstappen, se hundieron al no encontrar un equilibrio aerodinámico al montar un alerón trasero de carga media en el monoplaza, cuando habría sido necesaria una configuración de carga aerodinámica máxima, como todos sus rivales eligieron.

No fue deliberado porque el cronómetro decía claramente que, en términos de rendimiento, la solución con menos carga aerodinámica era mucho mejor, porque el perfil solo generaba resistencia debido a la ineficiencia del fondo en la sección posterior el coche.

Ferrari SF-23: l'ala posteriore carica bocciata a Zandvoort Photo by: Uncredited Dettaglio dell'ala posteriore a medio carico della Ferrari SF-23 usata in Olanda Photo by: Uncredited

Las pruebas comparativas que se llevaron a cabo en los entrenamientos libres del viernes sirivieron no solo para dar indicaciones para el monoplaza de 2024 en el que está trabajando Enrico Cardile, sino también para interpretar cómo se afrontará el resto de la campaña. El Gran Premio de Singapur, sobre el papel, tendrá que ser un fin de semana de sufrimiento y las simulaciones indican que no debemos esperar un Ferrari brillante como en Monza, pero quizá no veamos un decepcionante coche rojo como en Países Bajos.

¿Qué lleva a los ingenieros a ese optimismo? Que la escudería realizó pruebas de neumáticos de lluvia en Fiorano, y en su pista de casa optaron por montar una configuración de máxima carga aerodinámica, fruto de un rompecabezas de soluciones ya utilizadas en el campeonato, porque allí no se pueden introducir piezas que no hayan estado ya en el coche.

Ferrari, de hecho, al llevar a cabo el trabajo deseado por los ingenieros con el asfalto mojado, ha podido recoger algunos datos interesantes que podrían condicionar la decisión sobre las soluciones que enviarán al trazado urbano de Singapur, donde podrían contar con detalles nuevos.

Al igual que en Monza, la intención de los de Maranello es evitar la debacle, optando por un perfil bajo en la próxima carrera, pero la ambición es poner a sus pilotos con un monoplaza no tan complejo de llevar, como sucedió en Zandvoort, devolviendo algo de confianza.

Charles Leclerc, que prefiere que el vehículo tenga una buena dirección en la parte delantera y una trasera que se vaya algo más, se encontró con un comportamiento muy cambiante entre subviraje y sobreviraje en Países Bajos, minando la capacidad del monegasco y favoreciendo a sus errores.

Singapur, por lo tanto, será una prueba de fuego para los italianos, que verán si con capaces de sacar el máximo potencial de un monoplaza que sufre en las curvas y a baja velocidad. Los aficionados no deben hacerse ilusiones, pero al menos deben esperar no pasar otra vergüenza.

