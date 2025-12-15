Ferrari pesca en Mercedes dos jóvenes ingenieros para cambiar de mentalidad

Ferrari está reforzando sus filas con figuras de segundo nivel para equilibrar las recientes salidas. El director técnico, Loic Serra, ha ido a pescar donde sabe y no debería sorprender, por tanto, que las dos últimas llegadas procedan de Mercedes. Ambos llegan desde Brackley, donde el francés estuvo trabajando antes de llegar a Maranello en octubre del año pasado.

La escudería del Cavallino Rampante ha ido construyendo sus estructuras sin atraer a grandes nombres, pero ha ido a la pesca de figuras que puedan aportar un cierto saber hacer.

En los últimos días ya había sonado el nombre de Shaid Farzand, el especialista que se había convertido en Ingeniero Senior de Rendimiento y Simulación a principios de 2023, dedicándose al Grupo de Modelado de Neumáticos, el grupo de trabajo de Mercedes que se ha vuelto cada vez más importante para entender cómo utilizar la ventana operativa de los neumáticos Pirelli ya en la fase virtual.

Shaid Farzan

En sus siete años en el Reino Unido, el asiático se hizo un nombre con Loic Serra, que lo quiso en su equipo de Maranello, teniendo en cuenta su experiencia específica combinada con su profundo conocimiento del mundo virtual.

Giulia Zoppini también se unió al equipo de Dirección Deportiva hace poco más de un mes, para implementar el departamento dirigido por Diego Tondi. Nacida en Vicenza, en Dueville, tiene 30 años. Se licenció en ingeniería aeroespacial en Pádova y obtuvo un máster en ingeniería aeronáutica en el Politécnico de Milán, antes de doctorarse en la Universidad Tecnológica de Delft (Holanda), que formaba parte del Consejo Europeo de Investigación.

Giulia Zoppini

Esta joven italiana se dedicó a medir, comprender y controlar las inestabilidades del flujo transversal para reducir la resistencia aerodinámica. Giulia trabajó en mediciones espaciotemporales avanzadas de las inestabilidades del flujo transversal en un túnel de viento de baja turbulencia,... pan de cada día en el túnel de viento en el desarrollo de los ágiles monoplazas que darán el pistoletazo de salida a la revolución reglamentaria de 2026.

La preparación, por tanto, ha sido de primera y no debe sorprender que eligiera seguir el mundo de la F1 en lugar del de la aeronáutica porque las respuestas al trabajo de investigación pueden verse en un plazo mucho más corto. Recién licenciada, pasó dos años en Mercedes antes de ser llamada a Maranello. Llega al equipo de aerodinámica cuando el proyecto 678 se encuentra en una fase avanzada de desarrollo, pero la joven italiana será un recurso útil en el crecimiento del coche rojo.

Hay quien afirma que los técnicos de gran calibre se están alejando del Cavallino Rampante, pero no cabe duda de que la plantilla se está reforzando con jóvenes con grandes aptitudes que tendrán que contribuir al crecimiento del Cavallino, cambiando quizás métodos de trabajo y procesos que, quizá, durante demasiado tiempo han estado bloqueados por el estribillo de "en Ferrari siempre lo hemos hecho así".