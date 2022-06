Ferrari cree que la FIA no siguió los procedimientos para cambiar las reglas

Cargar el reproductor de audio

El violento efecto rebote que caracterizaba a los coches de Fórmula 1 de nueva generación en la temporada 2022, el cual se agravó en el Gran Premio de Azerbaiyán, provocó que los pilotos y varios equipos incitaran a la FIA a tomar medidas por motivos de seguridad.

La federación internacional respondió antes del inicio del fin de semana en Canadá, emitiendo un comunicado en el que anunciaban la modificación del reglamento técnico para ayudar a combatir el porpoising. El organismo rector informó a las escuderías que tenían previsto formular una métrica para medir las cargas de aceleración vertical de los coches, lo que obligaría a los conjuntos a ajustar sus reglajes.

El jefe de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, ofreció a los equipos añadir un segundo soporte para reforzar el suelo, una solución que solo Mercedes adaptó en los primeros entrenamientos libres. Las flechas de plata, después de que sus rivales insinuaran que habían sido informados antes, retiraron dicho elemento para evitar polémicas, puesto que algunos llegaron a insinuar que el W13 podría ser declarado como ilegal.

Soporte adicional del Mercedes W13 para el GP de Canadá 2022 de F1

A la espera de más reuniones esta semana para llegar a un acuerdo sobre el tema del que más se habla en la temporada 2022, el jefe de Ferrari, Mattia Binotto, dijo que la FIA no siguió los procedimientos correctos al emitir la nueva directiva técnica.

"Para nosotros, estas directivas técnicas no son aplicables", indicó el suizo tras la carrera en Canadá. "Es algo que mencionamos a la FIA, las razones por las que no son aplicables, y es que hay un reglamento para aclarar de alguna manera cómo abordar o mantener el control".

"No se puede cambiar el reglamento a través de una directiva técnica, y así es cómo se gobierna", continuó el máximo responsable de Ferrari.

La federación internacional podría impulsar una modificación de las reglas sin la aprobación de los equipos por motivos de seguridad, pero antes tendría que ser ratificado por el Consejo Mundial del Motor. La próxima reunión de este consejo tendrá lugar a finales de mes, antes del Gran Premio de Gran Bretaña, por lo que, en teoría, dicho cambio de normas podría estar listo para cuando se dispute la carrera en Silverstone.

"Incluso por motivos de seguridad, ¿qué puede hacer la FIA? Primero deben consultar con el TAC [Comité Asesor Técnico], cambiar el reglamento e ir directamente al Consejo Mundial del Motor para que apruebe formalmente la modificación, sin tener la aprobación de las escuderías por motivos de seguridad", dijo Binotto.

"Pero no se cambia la normativa con una directiva técnica, así que por eso hablamos a la FIA, porque para nosotros no es aplicable", continuó. "De hecho, creo que se han emitido por error, y es que la métrica no se ha aplicado, y los soportes adicionales no se han colocado en ningún coche este fin de semana, ha sido mucho ruido para nada".

El jefe de Ferrari admitió que valía la pena abordar el tema del porpoising en el futuro para evitar problemas físicos en los pilotos a largo plazo, pero cree que esto podría mitigarse sin la intervención de la FIA, ya que los equipos irían desarrollando estos monoplazas relativamente nuevos.

En Montreal, las escuderías más afectadas, entre ellas Mercedes, vieron cómo este efecto rebote se redujo mientras conseguían rendimiento con un coche más alto: "El porpoising es algo que tenemos que revisar en el futuro y tratar de disminuirlo a través de, tal vez, un cambio técnico".

"Creo que los coches se irán desarrollando. Es una cuestión técnica, y hay que discutir sobre cómo lo hacemos, para mí, es algo aún abierto", sentenció el máximo responsable del equipo más laureado de la historia de la Fórmula 1.