Ferrari F1 y la explicación a por qué retrasó sus mejoras a España

El equipo Ferrari tenía planeado, como muchos otros, introducir su primer paquete importante de mejoras en el Gran Premio de Emilia Romagna. Sin embargo, las inundaciones en el circuito de Imola impidieron a los del Cavallino Rampante estrenar esas piezas con las que esperaban dar un salto de calidad para intentar acercarse a Red Bull.

Por eso se le preguntó al que todavía es su director deportivo, Laurent Mekis, quien se espera que abandone el conjunto italiano a finales de la actual compaña. Los periodistas que estaban presentes en la rueda de prensa oficial de la FIA en el Gran Premio de Mónaco quisieron saber por qué los de Maranello pospusieron su actualización al Gran Premio de España.

El francés dijo: "No veo que las diferencias sean tan dramáticas ahora mismo porque no teníamos las características [de las actualizaciones] adaptadas al circuito [de Mónaco], que es más de curvas lentas y no vemos un tiempo por vuelta [representativo]. Obviamente, hemos trasladado algunas cosas que teníamos pensadas para Imola, pequeñas, que nos dan una imagen de esas mejoras para tener el mejor paquete posible".

"Creo que, en general, se trata de traer todo lo que podamos en una carrera sí y otra no hasta el final de la campaña", explicó el responsable de los italianos antes de hablar sobre las opciones de victoria que tienen en el Principado, sobre todo con Charles Leclerc, quien ha logrado dos pole position allí.

"Hemos estado rindiendo mucho mejor en las clasificaciones que en las carreras, y sabiendo lo importante que es aquí, nos da un poco más para recortar la brecha con los líderes, pero todavía estamos lejos de hablar de victorias", comentó el director deportivo de Ferrari. "Debemos estar seguros que vamos paso a paso, extrayendo todo lo que podemos cada fin de semana".

"Este es el comienzo de un largo camino para nosotros, debemos seguir con los pies en el suelo, y si tenemos una oportunidad aquí [en Mónaco], sí, porque antes no teníamos lo que se necesita para ganar, pero esta es otra historia y es una posibilidad por las especificaciones de la pista, por su naturaleza lenta y en cómo rinde el coche", afirmó un Laurent Mekies que miraba a su piloto monegasco.

Sin embargo, el galo prefirió que fuese el mismo piloto quien respondiese: "Si me preguntas, creo que es más algo para decírselo a él, pero cuando hablas de Charles [Leclerc], hablas de talento puro, y en este tipo de circuitos se ve quienes son los mejores, porque debes ir a más del 100%, y son esas capacidades [que tiene], que lo llevan al 101%", concluyó.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!