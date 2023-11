Ferrari F1 avisa que saldrán con una "estrategia agresiva" con Sainz

El pasado fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas, con el podio de Charles Leclerc y la sexta posición de Carlos Sainz, los del Cavallino Rampante consiguieron cerrar la diferencia con respecto a los de Brackley hasta los cuatro puntos. Por eso mismo, el subcampeonato del mundo de constructores está en juego en el último Gran Premio de Abu Dhabi.

Así están los mundiales antes del Gran Premio de Abu Dhabi 2023 de Fórmula 1: Fórmula 1 Así queda el mundial de pilotos y equipos de F1 2023 tras Las Vegas

En la carrera del domingo, Ferrari quiere batir a Mercedes, pero tener a uno de sus pilotos en la parte trasera de la parrilla mientras que los germanos disfrutan de unos mejores lugares, complicará mucho las cosas. Por eso mismo, el director de los de Maranello, Fred Vasseur, explicó que irán al ataque con el madrileño después de que cayera en la Q1.

"Nadie puede predecir exactamente lo que pasará en la carrera, pero nuestro ritmo es bastante bueno. Seguro que tendremos que sumar puntos con nuestros dos coches", expresó el máximo responsable francés. "Con Carlos [Sainz], vamos a apostar por una estrategia agresiva. Puedes atribuir una tapa de alcantarilla a la suerte [en referencia a lo que pasó en Las Vegas], pero en la clasificación cometimos un error en la vuelta de salida [a pista], no estaba en el lugar correcto en el momento adecuado, no prestamos suficiente atención al tráfico, no puedes achacarlo a la suerte".

El galo también comentó que Ferrari solía salirse con la suya con tales descuidos, pero en la Fórmula 1 moderna se paga un precio mucho más alto por el mal trabajo: "Hace cinco años, todavía podías conseguir el tercer o cuarto puesto después de un error así. Hoy no, un fallo y estás fuera de la Q1".

"Lo mismo le ocurre a Lewis [Hamilton], que también saldrá desde la undécima plaza. Los dos McLaren también cayeron en la Q1 la semana pasada, la parrilla está tan apretada que no puedes cometer un error", continuó. "Sin embargo, también es, en parte, una buena noticia porque significa que tenemos la oportunidad de ponernos al día. El coche por fin empieza a ser consistente en las tandas largas y, como he dicho, seremos muy agresivos".

