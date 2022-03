Ferrari cree que el nivel real se verá en los test de F1 en Bahrein

Cargar el reproductor de audio

Con la introducción de las nuevas reglas técnicas en el Gran Circo, en el primer test de pretemporada en Barcelona, las escuderías no centraron sus esfuerzos en lograr alcanzar el máximo rendimiento, sino que trataron de descubrir si los datos del túnel de viento y de los simuladores se correlacionaban con la realidad.

Además, la semana se vio ensombrecida por los problemas que acusaron la gran mayoría de equipos por el porpoising, que comprometió la capacidad de encontrar la puesta a punto adecuada.

Sin embargo, las pruebas de tres días previas a la cita inaugural de Bahrein del 20 de marzo, serán la última oportunidad de rodar con los monoplazas y probar los retoques finales hasta alcanzar el potencial real.

El director del equipo Ferrari, Mattia Binotto, cree que el enfoque conservador que todos los conjuntos quisieron adoptar en Barcelona, con grandes cargas de combustible y centrados en el análisis de las configuraciones, no será el método ideal en Shakir.

"Pienso que en España, en las primeras pruebas, la idea era recoger datos e intentar entender la correlación", explicó. "Pero cuando estemos en Bahrein, estaremos cerca de la primera carrera de la temporada, y creo que trataremos de hacer simulaciones de carrera y de clasificación".

La atención sobre el entendimiento de los coches se intensificará, ya que se espera que algunos equipos lleven actualizaciones al primer gran premio. Parece que Mercedes desvelará algunas modificaciones aerodinámicas radicales en su W13, pero ninguno ha dado indicaciones sobre su nivel verdadero.

Alpine en concreto tuvo unas primeras pruebas bastante decepcionantes vistas desde fuera, con el incendio en una de sus unidades de potencia y lejos del mejor crono, pero el director técnico, Alan Permane, indicó que rodaron con mucho combustible, sin usar el DRS y con un mapa motor conservador, algo que les costó unas siete décimas por vuelta.

"Mi sensación es que estamos un poco más cerca de la parte delantera que el año pasado", dijo. "Pero sé con qué combustible estamos, no sé el de los demás, y si llevamos el mismo, quizá no seamos tan bueno, pero no lo habría pensado".

"Dudo que algunos de los tiempos rápidos de ciertos equipos de la media tabla se hayan hecho con la misma cantidad de combustible que nosotros, así que eso me da una buena sensación", zanjó Permane.