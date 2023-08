Ferrari F1, "en sintonía" con Sainz sobre su futuro contrato

El contrato actual de Carlos Sainz se extiende hasta finales de 2024, pero el piloto español ha insistido en que quiere estabilidad a largo plazo y una ampliación de su contrato con el equipo a la mayor brevedad. Por eso, quiere tener su futuro resuelto antes de que acabe esta temporada de Fórmula 1.

"No voy a mentir, no me gusta entrar en mi último año de contrato sin saber realmente dónde voy a correr el año que viene", dijo Sainz en junio. "Pasé por ese proceso tanto con Red Bull como con Renault, y sé que no es lo ideal como deportista y como piloto. Simplemente no es lo correcto. Por eso he puesto este invierno como referencia para intentar resolver mi futuro."

Fred Vasseur está de acuerdo en que será preferible llegar a un acuerdo antes de que acabe este año. "Creo que con Carlos estamos en una sintonía total", dijo el francés. "Nos han hecho muchas veces la misma pregunta. Y siempre damos la misma respuesta, que tenemos tiempo para discutir. Todavía tenemos 18 meses de contrato por delante".

"Ambos queremos empezar la próxima campaña con la situación resuelta. Eso significa que tenemos que tomar una decisión antes de que acabe esta temporada. Todavía tenemos cuatro o cinco meses por delante para decidir. Pero estamos completamente en sintonía en ese punto con Carlos y su círculo cercano, y tendremos la conversación pronto".

Mientras tanto, se ha hablado de un interés de Ferrari por Lewis Hamilton, gracias en gran parte a la relación que Vasseur estableció con el piloto británico cuando éste corría en F3 y F2 en ASM y ART, entre 2005 y 2006.

Hamilton aún no ha firmado un nuevo contrato con Mercedes, a pesar de las buenas intenciones del jefe del equipo, Toto Wolff. Sin embargo, Vasseur sigue insistiendo en que, a pesar del retraso en las noticias firmes procedentes de Mercedes, el siete veces campeón del mundo no está en el radar de Ferrari.

"Creo que la situación con Lewis es la misma que en los últimos 10 años, que están en conversaciones", dijo.

"No sé cuál es el problema, o siquiera si hay un problema o no. No estoy centrado en esto. Estoy centrado en el desarrollo del equipo, y la discusión es entre Lewis y Toto, no conmigo" concluía Fred Vasseur.