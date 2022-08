Ferrari duda de que pudiera ganar en Hungría con otra estrategia

Cargar el reproductor de audio

Leclerc pasó de ser líder a mitad de carrera a acabar sexto este domingo en el Hungaroring, después de que el cambio al neumático duro hiciera que su ritmo cayera en picado.

Su compañero de equipo, Carlos Sainz, sólo pudo terminar cuarto después de quedarse fuera de la lucha por la victoria con dos malos pitstops en sus dos paradas y otra estrategia arruinada.

Aunque Binotto admitió que Ferrari no acertó con la estrategia de Leclerc y que no debería haber utilizado los duros, duda que Ferrari pudiera haber ganado a Max Verstappen y a Red Bull.

"No lo creo", respondió Binotto cuando se le preguntó si era posible que Ferrari ganara en el GP de Hungría.

"Lo que nos faltó fue realmente velocidad y ritmo. No creo que pudiéramos haber ganado, y la razón de ello no la sé".

"Porque es la primera vez en las primeras 13 carreras que no hemos tenido la velocidad para estar ahí luchando por la victoria. Tenemos que mirar primero qué pasó en el rendimiento, para entenderlo".

"Estoy bastante seguro de que entonces entenderemos eso, y también entenderemos por qué los neumáticos no estaban funcionando correctamente".

Con este resultado, Verstappen amplía su ventaja al frente del campeonato de pilotos de F1 a 80 puntos sobre Charles Leclerc de cara al parón veraniego, mientras que Red Bull se sitúa con 97 de ventaja sobre Ferrari en la clasificación de constructores.

El ritmo de Ferrari en las tandas cortas y largas de los entrenamientos del viernes indicaba que era el equipo a batir, por lo que la falta de rendimiento en la carrera fue una sorpresa.

"Si me guío por el ritmo del viernes, debería haber sido un doblete fácil", dijo Sainz. "Pero en carrera sufrimos en cada vuelta. No había equilibrio en el coche".

"No pude apretar porque abrí el neumático delantero. Estaba sufriendo bastante con el coche, y no me sorprende haber terminado cuarto porque las sensaciones en el coche eran bastante pobres".

Sainz consideró que el rendimiento fue el principal de los problemas de Ferrari en Hungría, no su estrategia, y comparó su carrera con la de Lewis Hamilton, que salió séptimo y acabó segundo.

"Si comparas mi ritmo con blandos con el de Lewis, está claro que hemos pasado de ser mucho más rápidos el viernes a ser más lentos el domingo", lamentó Sainz.

"Al final, parábamos pronto porque nos quedábamos sin ruedas delanteras, y al final, sí, quizás el ritmo no era malo, pero durante 15 vueltas luego degradábamos mucho. Tenemos que analizar por qué nos han afectado estas temperaturas".

"El viernes, estaba apretando a tope y no sufría nada de degradación, y el domingo no podía empujar y estaba degradando como un loco en la parte delantera".

"Para mí, fue más el ritmo. No sé en el otro coche. Hoy para mí, fueron las temperaturas, un gran cambio de rendimiento que no esperaba".