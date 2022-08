Ferrari desvela qué problemas del equipo no se arreglarán hasta 2023

Cargar el reproductor de audio

Ferrari ha disputado gran parte de la primera mitad de la temporada 2022 de Fórmula 1 con algunas preocupaciones. El F1-75 ha demostrado ser el coche con mejor rendimiento durante varias pruebas, pero también ha sufrido problemas de fiabilidad que han echado por tierra los planes del equipo de Maranello y les han hecho perder victorias que parecían factibles para la escudería italiana.

A lo largo de 2022, han sido varias las veces que Charles Leclerc y Carlos Sainz han tenido que hacer frente a este asunto. Los problemas, especialmente centrados en las unidades de potencia les han impedido firmar victorias y puntos que habrían mantenido a Ferrari en la lucha por ambos títulos.

Al llegar el descanso de verano, Mattia Binotto hizo un balance sobre la fiabilidad del Ferrari, donde afirmó que no se podría mejorar la unidad de potencia del equipo en días o semanas, sino que requerirán más tiempo.

Después de Hungría, el director de la escudería Ferrari añadió que este, como algunos otros cambios, no se podrían hacer durante la temporada, sino que se harían con vistas a 2023. A pesar de ello, el equipo intentaría solucionar los problemas durante las carreras que quedan hasta el final del actual campeonato.

"En cuanto a la fiabilidad, estamos trabajando en ella, también la estamos gestionando durante los fines de semana de los grandes premios", admitió Binotto durante la sesión informativa posterior a la carrera de Hungría ante algunos medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com.

"Hay ciertos cambios que tardan días y semanas en realizarse. Así que definitivamente se solucionarán el año que viene, pero eso no significa que no se solucionen ya esta temporada".

Además de la fiabilidad, Binotto también se refirió a problemas que requieren una rápida respuesta desde el punto de vista normativo y político. Hablamos de la directiva de la FIA destinada a reducir el porpoising -por cuestiones de seguridad- y a evitar los cuellos de botella, uno de los temas técnicos en el punto de mirar en las últimas semanas.

A partir del Gran Premio de Bélgica, para garantizar que el AOM se aplique por igual a todos los equipos, la FIA también está introduciendo medidas que prohibirán los trucos por los que algunos equipos flexionan sus fondos y tablas para mejorar el rendimiento.

El director de la escudería Ferrari continuó en su línea, destacando también lo perjudicial que son los retrasos en ciertas opciones de reglamento de cara a la próxima temporada.

Los conceptos de los monoplazas del próximo año ya se han plasmado sobre el papel y ahora es demasiado tarde -y demasiado caro- para tomar medidas, teniendo en cuenta además la presencia del tope presupuestario que tiene la función de restringir el gasto de los equipos.

"Sobre la directiva de Spa, se ha difundido, existe y se aplicará en Spa. Es algo seguro. En cuanto a la normativa para el año que viene, nos estamos alargando demasiado, me parece que es demasiado tarde. No se pueden hacer cambios tan significativos tan tarde, teniendo en cuenta además que tenemos cuotas de horas de túnel de viento y también está el tope presupuestario que nos limita."

"A estas alturas, los conceptos de los monoplazas están fijados. Ir a cambiarlos ahora no tiene sentido porque es un problema inexistente. Incluso en Hungría nadie hablaba de rebotes y lamento que estemos retrasándonos por una cuestión que no existe. Estamos hablando de nada y alargándolo. No creo que se cambie nada. Si no, sería una locura", concluyó Binotto.