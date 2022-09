Ferrari ve luz al final del túnel y el desarrollo no se detiene

Cargar el reproductor de audio

Monza devolvió la moral a Ferrari pese a que la victoria en el trazado italiano se la terminó adjudicando Max Verstappen tras la brillante pole de Charles Leclerc.

Mattia Binotto dibujó un panorama de positivismo en la escudería de Maranello tras el GP de Italia, confiando en que el respiro concedido por la cancelación del GP de Rusia, que provoca que ahora mismo tengamos dos fines de semana sin Fórmula 1, permita a Ferrari analizar los datos y llegar a conclusiones que devuelvan la ambición al equipo.

"El hecho de tener más días de descanso nos permitirá preparar mejor las próximas carreras. El resultado de Monza, más allá del resultado, nos hizo ver que después de cuatro citas dolorosas estamos en el camino de la recuperación".

"La pole de Leclerc y el tercer mejor tiempo de Carlos Sainz demuestran que en clasificación siempre podemos luchar por la pole, mientras que en carrera la degradación de los neumáticos sigue siendo nuestra gran debilidad. Trabajaremos en este aspecto para mejorar, porque la temporada no ha terminado todavía y seguiremos luchando por las victorias".

En Maranello quieren volver a reencontrarse con un rendimiento que desapareció tras el Gran Premio de Austria y esperan que la cita de Singapur sea el momento adecuado para ello, ya que Marina Bay es la pista que mejor se adapta a las características del F1-75.

Mirando, en cambio, a los últimos eventos del calendario, las carreras de Suzuka y Austin parecen más favorables al RB18, mientras que en las últimas tres podrían luchar por la victoria.

Pero, ¿cuál es el origen de este renovado estado de emoción en Ferrari? Gracias a los datos recogidos en Monza, los ingenieros no han cerrado el desarrollo de la última evolución del fondo plano que se estrenó en Paul Ricard y que al parecer había tenido un impacto dañino en la gestión de neumáticos del monoplaza rojo.

En el equipo italiano sospechaban que las diversas aperturas de los conductos Venturi colocados por debajo del nuevo suelo frenaron un crecimiento que había sido constante durante todo el curso.

Las primeras sospechas y la voz de alarma llegó después de cuatro carreras en las que Ferrari evidenció un sufrimiento excesivo en cuanto a la degradación de sus neumáticos, en comparación con el resto de la temporada hasta la fecha y también respecto a sus rivales.

Red Bull ha mejorado en ese sentido, al igual que Mercedes, mientras que los de Maranello parecían haber dado un paso atrás. La prueba realizada por Carlos Sainz en la FP1 de Monza con los dos fondos diferentes, el viejo y el nuevo, ofreció resultados precisos.

La última versión no está mal diseñada y realmente es un paso adelante en comparación con la antigua. Tal vez no sea un salto de rendimiento tan grande como se esperaba, al menos en la comparación con el RB18, pero no evidenció tener ninguna falla.

Además, Ferrari encontró tres datos diferentes que era correlativos: la opinión del piloto español, el feedback del cronómetros con las mismas condiciones de la pista y la confirmación más tarde de las simulaciones. Así que, a partir de ahí, la atención de los ingenieros se centró en el equilibrio.

El coche de los italianos tiene una ventana de funcionamiento de neumáticos más estrecha que a principios de año y la degradación aumenta a medida que cambian ciertos parámetros. Entre los entrenamientos libres del viernes y la carrera se produjo un aumento bastante notable de la temperatura del asfalto y eso hizo que los neumáticos traseros sufrieran más.

En consecuencia, la degradación aumentó y quedó claro que Ferrari se equivocó al buscar un setup que ofreciese las velocidades puntas más altas posibles en Monza. Sólo unos pocos grados de diferencia en la pista fueron suficientes para que el coche se comportara de forma distinta.

El ritmo de Carlos Sainz con el último juego de blandos y un monoplaza vacío de gasolina, también fue inferior al de las simulaciones, otra señal de que demuestra que todavía deben trabajar mucho más para encontrar el camino para volver al éxito.

Lo que Singapur representa para Ferrari es una gran oportunidad: el circuito urbano de Marina Bay se adapta perfectamente a las características de tracción y aceleración.

Mientras que la Scuderia todavía está trabajando en algunas evoluciones para intentar recortar la distancia con los de Milton Keynes: la luz verde para continuar con el desarrollo del F1-75 llegó después del GP de Italia y ahora Ferrari tiene muchas ganas de dar un golpe...