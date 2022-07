Ferrari celebra la victoria de Sainz y esperan "no tardar otras 150 carreras"

Cargar el reproductor de audio

La carrera del Gran Premio de Gran Bretaña 2022 de Fórmula 1 supuso un antes y un después para la trayectoria de Carlos Sainz, puesto que el piloto madrileño consiguió su primer triunfo en la máxima categoría, y el siguiente de un español después de que Fernando Alonso venciera por última vez en el Gran Premio de España de 2013.

Precisamente fue con el mismo equipo que lo ha hecho Sainz, con Ferrari, la escudería más laureada de la historia, quienes celebraron por todo lo alto en el paddock de Silverstone el éxito de su piloto. El conjunto italiano, después de la habitual foto de familia con los trofeos bien presentes, dio su punto de vista a través de las declaraciones de su jefe, Mattia Binotto.

El suizo, como era evidente, estaba tan contento como el madrileño, aunque es consciente de que queda mucho trabajo que hacer para poder repetir este tipo de actuaciones en Fórmula 1. El director del equipo de Maranello, en los micrófonos de DAZN F1, felicitó públicamente a Sainz, y le recordó que no pueden esperar tantos grandes premios para el siguiente triunfo.

"Una gran victoria, ayer la pole position, y hoy casi la vuelta rápida", reconoció Binotto. "Aunque no ganó en Canadá, porque no hizo la pole, este ha sido un fin de semana perfecto para él, quizá no el más rápido, pero ha sido consistente".

"Ha sacado provecho de lo que sucedía, y estoy muy contento. Después de 150 carreras es genial para él, y como equipo estamos muy felices también", continuó el máximo responsable del equipo italiano.

Cuando se le preguntó sobre si el Gran Premio de Gran Bretaña representaría un cambio en la mentalidad de Sainz, el jefe de Ferrari dijo: "Eso espero, pero no debería tardar 150 carreras más para lograr otra pole position u otra victoria".

"Esperemos que le ayude a ganar confianza, ya la tiene con el coche para poder hacerlo bien, y para Ferrari es importante saber que tenemos a dos pilotos con los que contar para hacer poles y ganar", sentenció Mattia Binotto.