Ferrari lleva al extremo la gestión de la energía: en Japón cambia la estrategia

Ferrari busca reafirmarse en Japón. El equipo de Maranello, considerado la única alternativa a Mercedes, se ha preparado para la tercera prueba de la temporada con un importante trabajo realizado en la fábrica, tras haber tenido tiempo para evaluar los datos recopilados en Australia y China.

El circuito de Suzuka representa un tercer tipo de trazado y se perfila como una prueba complicada para la recarga de la batería (aunque no tanto como Melbourne). No solo eso, sino que el reasfaltado completo del circuito y las condiciones meteorológicas, que tienden a ser adversas y frías, son las dos incógnitas que tenderán a alterar los datos de las simulaciones.

En Maranello han hecho los deberes para dar con un SF-26 capaz de aprovechar su potencial: las simulaciones dan señales positivas, pero es evidente que el crecimiento se mide en función de sus propias capacidades sin que pueda hacerse una valoración de los rivales, Mercedes en primer lugar.

Ya no es un secreto para nadie que el Ferrari es muy competitivo en las curvas, mientras que sufre en las rectas donde Mercedes puede aprovechar la mayor potencia a altas revoluciones de su motor, que a su vez contribuye a la recarga de la energía eléctrica. En resumen, Mercedes quema combustible para recargar la batería, con un superclipping decididamente menos intenso que el de sus rivales.

Ferrari está convencida de poder lograr una mejor distribución de la energía a lo largo de una vuelta, pero la idea no sería tanto perseguir al W17 en su propio terreno, sino llevar al extremo sus propios conceptos, aprovechando el potencial de un turbo más pequeño.

La Scuderia quiere llevar al extremo la acumulación de energía en los tramos más lentos y en las transiciones, quizá utilizando en ciertas situaciones una marcha menos para mantener alto el régimen de revoluciones: los ingenieros de Enrico Gualtieri intentan optimizar las cualidades de su unidad de potencia, conscientes de que aún no han encontrado la puesta a punto definitiva para extraer toda la potencia disponible.

Aunque desde Ferrari no se escuchan quejas, hay que preguntarse si Shell ha logrado producir un combustible que pueda seguir el ritmo de desarrollo de Petronas para los equipos Mercedes.

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Alerón Ferrari Macarena en el SF-26 Foto de: AG Photo

Ferrari también está muy ocupada en el ámbito aerodinámico: de hecho, en el banco dinámico han continuado las pruebas con el alerón Macarena. Los dos perfiles abatibles se vieron en China solo en la única sesión de entrenamientos libres y es muy probable que los volvamos a ver también en Japón.

Entonces, ¿por qué hay tantas dudas a la hora de utilizar una solución que garantiza un aumento de la velocidad en recta? Los pilotos en Shanghái se quejaron de la inestabilidad en el equilibrio del coche al cerrar el alerón abatible, lo que complicaba aún más la frenada. En Maranello han estudiado varias opciones para encontrar la configuración más eficaz en busca de un equilibrio indispensable en un circuito tan exigente como el de Suzuka .

Las pruebas, por lo tanto, no se han centrado únicamente en los tiempos de apertura y cierre del alerón, sino que, en colaboración, los técnicos de aerodinámica han buscado el equilibrio actuando también sobre los alerones delanteros. Se trata de valores que no es posible medir en el túnel de viento, sobre todo porque, paralelamente, se están realizando evaluaciones sobre la fiabilidad del sistema.

Las ventajas aerodinámicas deben superar los aspectos negativos: al haber dos actuadores montados en los mamparos laterales, para prescindir del central que genera resistencia, hay un inevitable aumento de peso. Y el SF-26 aún debe someterse a una cura de adelgazamiento para eliminar esos 6-7 kg extras.

Estamos solo al inicio de la fase de desarrollo y tendremos que acostumbrarnos a ver monoplazas que cambiarán de aspecto a lo largo de la temporada. Es muy probable que también se vuelva a ver el alerón de plástico en el montante del Halo.

Dado que su función declarada era la de windscreen (parabrisas), surgieron dudas de que pudiera crear problemas de visibilidad a los pilotos. Es posible que llegue una versión corregida (quizás más transparente) que supere las dudas de la FIA y de los rivales, que querían protestar.

Ferrari, en definitiva, no se rinde ante la clara superioridad de las flechas negras y plateadas: Japón deberá indicar si el camino de desarrollo emprendido es el correcto. Porque luego habrá un mes de parón (fruto de la cancelación de Bahrein y Arabia Saudí) para intentar recortar distancias.

Ferrari SF-26: ¿volveremos a ver el alerón del parabrisas en el Halo?