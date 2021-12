Binotto: "Ferrari tiene que ganar tantas carreras como sea posible en 2022"

En el tradicional encuentro de Ferrari con los medios de final de la temporada, la primera impresión que dejó Mattia Binotto es que no quiere autoengañarse. El director del equipo utilizó los números como base para respaldar sus argumentos y sacó a relucir de forma irrefutable que la Scuderia ha dado un buen paso adelante en comparación con el difícil 2020.

Las cifras corroboran claramente el crecimiento en todos los frentes, pero plantean la cuestión de dónde está el techo. Como buen ingeniero, Binotto no se excede con las predicciones y de cara a 2022 fija el objetivo en "ganar tantas carreras como sea posible".

"Los ciclos se construyen con victorias", dijo Binotto. "Cuando digo que el año que viene debemos ser capaces de ganar carreras y presentar un monoplaza competitivo, para mí significa que debemos confirmar un paso más en la dirección que nos lleve a lo que debe ser nuestro objetivo final. Una temporada como la de este año ya no sería aceptable, yo por mi parte no la aceptaría".

Mattia Binotto, team principal de Ferrari

"No he bajado el listón. Solo es cuestión de ponerse de acuerdo sobre cuál será nuestro objetivo para 2022. Estamos en vísperas de la entrada en vigor de un reglamento totalmente nuevo, y tanto nosotros como nuestros rivales no podemos conocer el nivel del resto de la parrilla".

Ferrari ve aventurado pensar en vencer a Mercedes y Red Bull

"Obviamente, suponemos que si Mercedes y Red Bull han sido capaces de desarrollar los coches que hemos visto a lo largo de estos años, significa que tienen herramientas, metodologías, cálculos, simulaciones y otras cosas que han perfeccionado con el tiempo. Creo que hoy es presuntuoso decir que vamos a ganar a Mercedes y a Red Bull. Lo correcto es marcarnos el objetivo de querer jugar el partido".

Charles Leclerc, Ferrari SF21

"¿Cuántas carreras queremos ganar? El mayor número posible, cuando digo que Ferrari debe aspirar siempre a lo mejor, es cierto, no queremos empezar la temporada con unas expectativas bajas. Lo que diremos internamente es que queremos ganar tantas carreras como sea posible".

De las palabras de Binotto se deduce que Ferrari tendrá que romper la sequía de victorias que dura desde el Gran Premio de Singapur en 2019, y hacer que no sea un hecho ocasional, sino frecuente. Los de Maranello aspiran a volver a estar en la lucha, pero es imposible garantizar resultados absolutos.

"No se puede hablar de que el campeonato es obligatorio cuando te enfrentas a Mercedes y Red Bull", aclaró Binotto. "Pero es importante que Ferrari vuelva a estar a un alto nivel, que compita por las victorias y las poles. Eso es lo que pretendemos".