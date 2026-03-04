Ferrari asegura que los F1 2026 han superado el escepticismo inicial

El jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, cree que los coches de Fórmula 1 de 2026 han "sorprendido positivamente" al paddock tras las primeras preocupaciones sobre el impacto del nuevo reglamento.

La F1 está afrontando una de las mayores revoluciones de su historia, con la nueva generación de monoplazas de 2026 incorporando aerodinámica activa y un reparto de potencia 50:50 entre la energía eléctrica y el motor de combustión interna.

Después de que el anterior cambio de normativa de motores en 2014 provocara una caída notable en los tiempos por vuelta, surgieron voces que apuntaban a que la próxima generación de coches podría volver a ser significativamente más lenta que la anterior.

Gran parte de las dudas se centraban en la mayor dependencia de la energía eléctrica, lo que generó temores de que los pilotos se quedaran sin energía regenerativa a mitad de las rectas más largas.

Sin embargo, al término del segundo test de Bahrein, el piloto de Ferrari Charles Leclerc fue capaz de marcar un respetable 1:31:992 con el neumático C4 de Pirelli. Eso fue alrededor de 2,5 segundos más lento que el tiempo con el que Carlos Sainz lideró los test del año pasado, una diferencia que casi con toda seguridad se reducirá a medida que los equipos continúen desarrollando sus coches de 2026.

Antes del Gran Premio de Australia que abre la temporada este fin de semana, Vasseur aseguró que las primeras señales vistas en los test habían disipado muchas de las dudas iniciales sobre el nuevo reglamento.

"Está en el ADN de la F1 quejarse de todo, pero creo que, en general, todos han quedado positivamente sorprendidos", declaró Vasseur a Motorsport.com.

"Se decía que estaríamos cerca de la F2, pero estamos solo dos o tres segundos por detrás de los tiempos de 2025, y el año pasado las temperaturas durante los test de Bahrein fueron mucho más bajas. Así que, viendo lo que ha salido, creo que el escenario general es mucho mejor de lo que se temía".

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Hay algunos puntos críticos, por supuesto, pero estamos al principio de este ciclo técnico. Tendremos que adaptarnos y perfeccionar, y creo que siempre existe la posibilidad de hacer ajustes si es necesario".

"Lo más importante es que haya una competencia fuerte: cuando hay una batalla ajustada entre dos o más equipos, no creo que importe demasiado ser uno o dos segundos más lento que la temporada pasada. Lo que cuenta es ser una décima más rápido que todos los rivales".

Ferrari llamó la atención en Bahrein con un innovador diseño de alerón trasero que giraba 180 grados, ayudando al equipo a reducir la resistencia aerodinámica sin comprometer la estabilidad general.

Más tarde estrenó una nueva solución aerodinámica que denomina FTM, con una pequeña aleta montada delante del tubo de escape. Toda la sección fue diseñada para integrar el alerón, que aprovecha los gases que salen del escape y contribuye a la recuperación de energía.

Vasseur se mostró satisfecho al ver a los ingenieros de Ferrari "explorando los límites" con el SF-26, aunque subrayó que el equipo ha mantenido un diálogo constante con la FIA para garantizar que su paquete aerodinámico cumple con la normativa.

"Hay que explorar el reglamento técnico, ser agresivos y llevarlo al límite. Solo así se puede innovar", afirmó.

"Pero lo que hay que tener en cuenta es que la innovación no solo afecta a las partes visibles del coche. Me alegra que dos soluciones hayan llamado la atención de la prensa y del paddock, pero en el pasado hemos introducido otras innovaciones en áreas ocultas, como las suspensiones, el sistema de refrigeración, el motor, y creo que esto se aplica a todos los equipos".

"En lo que a nosotros respecta, me gusta ver a nuestros ingenieros explorando los límites, siempre prestando la máxima atención a la cuestión de la legalidad".

"Hemos mantenido un diálogo abierto con la FIA desde el primer día para debatir las actualizaciones introducidas. Nadie puede permitirse desperdiciar horas de túnel de viento o recursos del límite presupuestario arriesgándose a llevar a pista soluciones que no cumplan con el reglamento",