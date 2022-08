Ferrari asegura que su F1 no se adaptaba a Sainz en el inicio de 2022

Cargar el reproductor de audio

El inicio de la aventura de Carlos Sainz con el equipo Ferrari comenzó, como era lógico, con dificultades, pues pasaba de un McLaren que había desarrollado durante varias temporadas a un monoplaza que desconocía. Sin embargo, el madrileño pudo sacar el máximo partido a un SF21 que se posicionaba como 'el mejor del resto' en la temporada 2021, y con el que, además de sumar cuatro meritorios podios, superó a su compañero, Charles Leclerc, y solo quedó por detrás de los todopoderosos Red Bull y Mercedes.

Con el cambio de reglamento técnico para 2022, en Maranello dieron el do de pecho para colocarse como uno de los favoritos al título. Prueba de ello fue el doblete en la carrera inaugural en Bahrein, pero Sainz apenas pudo igualar el ritmo del monegasco con un F1-75 totalmente diferente.

Con el paso de los grandes premios, el español se fue alejando de su compañero, y en ocasiones, al forzar demasiado para recortar esa brecha, cometía algunos errores a los que poco acostumbraba el Sainz de años atrás, que pasó hasta 31 carreras consecutivas terminando, en lo que es la quinta mejor racha de toda la historia.

No obstante, su capacidad de adaptación le ha servido para tomarle la medida al monoplaza con el que ha subido a lo más alto del podio por primera vez en su trayectoria, y no es raro ver que sea el más rápido sobre el asfalto. El director deportivo de Ferrari, Laurent Mekies, reconoció que su inicio de 2022 fue complicado, pero que ya está más que adaptado: "Carlos [Sainz] tuvo tres semanas bastante buenas en Silverstone, Austria y Francia".

"Estamos muy, muy contentos con eso", aseguró. "Por supuesto, eso no se reflejó mucho en los resultados finales después de su victoria, porque teníamos otros problemas con los que lidiar, pero está claro que ha hecho un gran progreso desde el comienzo de la temporada".

"Sobre el inicio del año, no ocultamos que el nuevo coche no le sentaba muy bien a Carlos", indicó Mekies. "Tuvimos que trabajar muy de cerca con él, sus ingenieros y todo el equipo de Maranello para asegurarnos de que le estábamos dando un monoplaza con el que pudiera sentirse más cómodo, y esas cosas también llevan tiempo".

A lo largo de las trece carreras disputadas hasta las vacaciones de verano, el madrileño se ha subido al podio en seis, casi la mitad, a pesar de que ha sufrido muchos problemas mecánicos con su unidad de potencia, como en Bakú o Austria, donde tenía esa plaza asegurada o estaba muy cerca de conseguirla.

Sin embargo, ha logrado 156 puntos, lo que le coloca a menos de una victoria de distancia de Charles Leclerc: "Ahora parece que nos dirigimos lentamente hacia la dirección correcta, lo cual es otra gran señal en términos del equipo y la forma en la que interactuamos. Espero que pueda seguir así".

En Ferrari han crecido los comentarios sobre quién debería ser el líder de la escudería más laureada de la historia, si el piloto más rápido o el que más consistencia presenta, pero Mekies se mantiene cauto sobre cualquier afirmación: "No creo que exista tal cosa, no es lo que convierte a alguien en un líder o no, sabemos que tenemos dos pilotos muy, muy buenos".

"Estamos tratando de mejorar nuestras posiciones en el campeonato brindándoles el mejor coche posible, así que queremos que sean lo más rápidos posible", sentenció el director deportivo del Cavallino Rampante.