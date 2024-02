Cuándo Alonso debatirá consigo si "merece la pena seguir" tras la F1 2024

El piloto español es el que más carreras ha disputado en toda la historia de la Fórmula 1, y quiere seguir incrementado todavía más una cifra que se aproxima a los 400 grandes premios. En la temporada 2024 lo hará con el nuevo monoplaza que Aston Martin presentó a pocas semanas del inicio de las pruebas invernales, y aunque se le vio muy motivado ante los medios de comunicación, entre los que estaba Motorsport.com, aseguró que deberá sentarse consigo mismo para saber si le compensa continuar en la categoría durante mucho más.

Fernando Alonso dijo en un vídeo que publicó la propia escudería que todavía sentía "mariposas" a pesar de llevar ya más de dos décadas, y cuando se le recordó el tiempo que estuvo en el Gran Circo y se le preguntó si se sentía más motivado o había algo que le hacía pensar que este sería su último curso, respondió: "50/50. Cada año que he empezado en esta segunda etapa en Fórmula 1 me lo he tomado como que puede ser la última, claro que sí, porque de momento no tengo contrato para el año que viene, y no sé lo que puede pasar".

"Al mismo tiempo, todo lo que hago, todo lo que me entreno, todo lo que me intento preparar, con Edo y Fabri, con los entrenadores, la familia y todos, trato de buscar la mayor eficiencia a la hora de viajar, el mayor tiempo de estar en casa, con los míos, que puedan venir a más carreras, para, en caso de seguir corriendo, que todo el sacrificio que haces, porque renuncias a tu vida, que no sean tan grandes y que puedas tener cerca a los tuyos", reconoció el asturiano.

"Me veo bien por ahora, pero creo que después de unas cuentas carreras, tres, cuatro o cinco, y estos primeros viajes que son un poco difíciles con Bahrein, Arabia Saudí, Australia, Japón y China, que serán matadores, ahí me sentaré conmigo mismo y veré si merece la pena o no seguir un año más, unos cuantos más, o lo que sea", afirmó el dos veces campeón del mundo.

Aunque afronta esta temporada con una edad muy avanzada para lo que es la media de la parrilla, Fernando Alonso consiguió los mejores resultados en las pruebas físicas, muestra de que podría continuar bastante más al volante, y explicó cómo fue su invierno: "Los preparativos han sido normales, nada ha cambiado con respecto a temporadas anteriores. Así pues, un poco de vacaciones en diciembre, Navidad en España con la familia y los amigos, y luego, en enero, empezamos poco a poco los entrenamientos de pretemporada".

"También vino un nutricionista, así que intentamos aprender de los puntos débiles que quizá vimos el año pasado, y cada vez intentamos llegar a la temporada más en forma, más preparados y más listos para la campaña más larga de la Fórmula 1", reconoció el español. "Así que creo que hemos abordado todos los puntos y me siento mejor que nunca, lo que siempre es bueno".

