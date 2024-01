Fernando Alonso "te felicita" el año por "videollamada"

Imagina que te pasan un móvil y al otro lado de la pantalla aparece Fernando Alonso para felicitarte personalmente el año y desearte un próspero 2024. Algo así puedes vivir o hacer vivir a algún familiar, aunque evidentemente con "truco". Finetwork, patrocinador del bicampeón del mundo, ha creado un vídeo en la red social Tiktok con el que puedes simular una breve videollamada con Alonso.

En este enlace puedes abrir el vídeo, y al pulsar en el botón "Alonso calling" y luego en "usar este efecto" podrás grabarte a ti o a quien esté a tu lado en la videollamada ficticia.

"Fernando Alonso, llamada entrante", aparece en pantalla junto a dos opciones ("rechazar" y "¿cómo?"), antes de que el piloto de Aston Martin exclame "¡Pero bueno! Hola, soy yo, Fernando, por fin me contestas, que te he llamado 33 veces ya... Oye, lo más importante: ¡Feliz Año! Dale un abrazo fuerte a la familia, y yo me tengo que ir ya. ¡Adiós, Feliz Año".

El vídeo donde se puede escoger el filtro para hacer tú mismo la llamada ya casi alcanza el millón de reproducciones, y se cuentan por centenares los 'me gusta', 'compartidos' o 'guardados', además de superar los más de 360 comentarios que, como imaginarás, sobre todo hacen referencia a ese '33' al que Alonso hace un guiño y que todos esperan que llegue en 2024.

Por si llevas dos años en otro planeta y aún no lo sabes: Fórmula 1 ¿Qué es "Cómo 33" y por qué aparece en redes sociales por Alonso?

Alonso, por cierto, inició el año 2024 como el 2023, con una fiesta privada junto a George Russell. Y después de que la imagen se hiciera viral hace 365 días, el piloto de Mercedes volvió a compartir otra foto muy similar de ellos dos en Nochevieja.

Sigue siendo momento de descansar y desconectar, pero el asturiano no ha dejado de entrenar durante sus vacaciones, y a menudo comparte vídeos haciendo deporte en su cuenta de Instagram.

Pronto será momento de volver a la fábrica y ya hay marcada en el calendario una fecha en rojo: el 12 de febrero se presentará el AMR24, su nuevo coche para la F1 2024. Tras eso, se podrá poner al volante de su futuro monoplaza probablemente en un shakedown en forma de 'Filming Day' en Silverstone.