Alonso: "Aún hay que refinar algunas cosas, pero estoy contento"

Fernando Alonso volvió a arrancar un fin de semana de competición en la Fórmula 1 este viernes después de más de dos años. El español fue el primero en estrenar el asfalto de Sakhir para los libres 1 del GP de Bahrein, cita de apertura de la temporada.

No obstante, los resultados de su Alpine no han sido para tirar cohetes, aunque bien es cierto que los equipos suelen utilizar las dos primeras sesiones –y más en la primera cita de la temporada– para poner a punto todos los sistemas y no exprimen sus monoplazas al máximo.

Alonso acabó 16º en la FP1, tras 18 vueltas y a 2,478 de Max Verstappen, mientras que en la segunda sesión, ya bajo las luces de los focos, finalizó 15º, tras mejorar en casi dos segundos su tiempo y completar 24 vueltas.

Alpine se centró en las tandas largas en cuanto pudo en la FP2, después de que la normativa de la F1 2021 haya reducido a solo una hora cada una de las dos primeras sesiones de entrenamientos.

"Fue fantástico volver a una sesión de libres de la Fórmula 1 hoy. Sientes ese extra de adrenalina con el tráfico y todo lo que sucede a tu alrededor. Es muy diferente de un test. Sienta bien y sentí el espíritu de la competición en cada vuelta, lo cual disfruté", apuntó Alonso.

"Logramos completar nuestro programa en la primera sesión en unas condiciones muy cálidas y luego hicimos algunas tandas largas por la tarde, ya que el trazado se enfrió en la FP2. Aún necesitamos refinar algunas cosas de la configuración del coche y analizar un poco más los datos, pero, en general, estoy contento con el día".

Por su parte, el compañero del español esta temporada, Esteban Ocon, que acabó 11º la FP2, 0,169 segundos por delante de Alonso, añadió: "Es bueno volver al coche para preparar el fin de semana. Creo que tuvimos un día sólido y mejoramos de la FP1 a la FP2. Descubrimos muchas cosas desde los test hasta ahora, así que fue positivo seguir en esa línea. Aún tenemos que encontrar algunos detalles y hay más potencial por desbloquear en el coche".

"Pero solo es viernes y sabemos que mañana será cuando cuenten los resultados. Estoy disfrutando de estas sesiones más cortas, te obligan a centrarte más en cada tanda que hagas".

David Brivio, nuevo director de competición de Alpine, explicó el planteamiento del equipo este viernes con algo más de detalle: "Tuvimos mucho trabajo que hacer. En la FP1 probamos algunas configuraciones diferentes del coche y luego, por la tarde, pudimos mejorar el equilibrio. Creo que dimos un paso adelante en la segunda sesión y mejoramos el ritmo".

"El objetivo es dar otro paso adelante para la FP3 del sábado y estar mejor preparados para la clasificación".

¿Hasta dónde llegará ese paso adelante que espera el italiano?

Las fotos de Fernando Alonso en el viernes del GP de Bahrein de F1 2021

