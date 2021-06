Alonso: "Estoy disfrutando más de lo que esperaba en la Fórmula 1"

Fernando Alonso llega a la sexta cita de su nueva aventura en la Fórmula 1 tras un GP de Mónaco con más sombras que luces y con ganas de volver a pelear por un top 10 que se le resiste desde el GP de Portugal de principios de mayo.

El asturiano es 13º en la general del campeonato, tras haber puntuado solamente en Portimao y en Imola. En cambio, su compañero, Esteban Ocon, es 10º y solo se quedó fuera de los puntos en la primera cita de Bahrein.

En la rueda de prensa de este jueves, previa al GP de Azerbaiyán, Alonso reflexionó en frío sobre lo que ocurrió en Mónaco.

"Obviamente hay un par de cosas en las que tenemos que seguir trabajando. Una es la preparación de los neumáticos, cómo calentarlos, especialmente los sábados. Los domingos, estoy más o menos contento con el rendimiento en carrera. He estado en los puntos dos veces, pero las tres veces que no estuvimos ahí, terminamos a unas pocas décimas de los puntos, porque estábamos en ese grupo cercano a los últimos coches entre el 10º y el 13º o así", aseguró.

"Estoy contento con los domingos, no con los sábados. La principal limitación que estoy encontrando en este momento es el activar los neumáticos. Pero creo que es cuestión de tiempo hasta que pongamos las cosas en su sitio. En ese aspecto, no estoy demasiado preocupado en cuanto a rendimiento. Y en términos de felicidad o de cómo me siento al volver, es mejor de lo que esperaba, sinceramente".

"Estoy disfrutando mucho cada fin de semana, disfrutando mucho de la conducción, e incluso los fines de semana en los que no tenemos carreras, echo de menos los grandes premios. Así que ahora que tenemos tres carreras, Francia y dos Austria, voy a disfrutar porque me gustan las citas consecutivas".

Cuando se le pidió que profundizara en por qué está disfrutando, a pesar de la situación nada idílica que vive con Alpine en estas primeras cinco carreras, Alonso añadió: "Creo que hay dos factores, creo que están jugando un gran papel en esto. Uno es que creo que los dos años fuera del deporte eran necesarios para mí después de 18 temporadas en la Fórmula 1 sin parar, con plena dedicación. Fue demasiado exigente en un momento dado. Y tenía en mi cabeza otros retos con Le Mans, con Daytona, con la posibilidad del Mundial de Resistencia, etc., que, ya sabes, tenía que hacerlos de alguna manera y marcar esas casillas para ser feliz, y ser libre para volver y disfrutar".

"Hasta que no hice esos retos pensé que estaba perdiendo el tiempo en la F1 en algunas de las últimas temporadas antes de 2018. Así que una vez completados esos retos ahora soy más libre en cierto modo para disfrutar cada fin de semana aquí. Y el segundo factor es el equipo. Creo que es increíble. El ambiente que tenemos ahora, la motivación que tenemos en el equipo en Enstone, en Viry... El duro trabajo que todo el mundo está haciendo, cómo afrontamos cada fin de semana, cómo afrontamos los pequeños éxitos que tenemos algunos fines de semana, y los malos momentos en algunos otros. Todos estamos unidos en la misma dirección, y esto sienta muy bien cada semana".

Alonso vuelve a un circuito donde en 2018 completó una de las mejores carreras de su última temporada con McLaren. El español remontó después de pinchar en la primera vuelta y logró remontar hasta el séptimo final.

Así fue el GP de Azerbaiyán 2018: Alonso: "Lo de hoy fue persistencia y pundonor; otros habrían aparcado el coche"

"Sí, sé que esa carrera tuvo muchas cosas antes del séptimo lugar, pero este sitio es bastante especial en cuanto a cómo los coches de seguridad pueden jugar a tu favor. Tuve suerte, porque como has dicho, en la primera vuelta, tuve dos pinchazos, grandes daños en el suelo, y no sabíamos si retirar el coche o no", recuerda.

"Y luego, gracias al coche de seguridad, puedes reincorporarte al grupo, así que no pierdes ese terreno. Y luego todos los demás Safety Car me ayudaron, creo que Daniel y Verstappen se tocaron en la curva 1... Así que hubo un par de abandonos que ayudaron a ese séptimo puesto. Es un circuito urbano, cualquier cosa puede pasar, y es un poco más abierto que Mónaco, que está más o menos resuelto después del sábado. Aquí puede pasar cualquier cosa el domingo".

"Seguro que habrá más acción aquí que en Mónaco. En Mónaco normalmente hay banderas amarillas y coches de seguridad. El fin de semana pasado no hubo nada de eso, por desgracia, porque la gente que sale detrás siempre espera algo. Pero este año no fue así. Así que vamos a ver este domingo, tal vez haya más acción y la gente en casa disfrute del espectáculo", concluyó.

Información adicional de Luke Smith

