La FIA modifica la curva 1 tras las quejas de los pilotos

En años anteriores, los pilotos que se salían en la primera curva podían ingresar de nuevo al circuito pasada la segunda curva sin demasiado peligro. Sin embargo, para el Gran Premio de Canadá 2023 de Fórmula 1, la FIA amplió la longitud de la barra para evitar que los monoplazas fuera de control acabaran en la otra parte de la pista.

Como resultado de la modificación, los pilotos que se salían de la trazada podía elegir entre ir por la hierba, rodear la barrera o girar bruscamente a la derecha para regresar, aunque siempre era posible hacer una especie de 'U' en la escapatoria. Todo ello se vio el viernes, y en la reunión de los pilotos por la noche se habló largo y tendido sobre el tema, con Lewis Hamilton señalando que nunca había visto a un coche tener un accidente como para hacer la modificación de las protecciones que se hizo.

Se discutió la retirada de la nueva sección, pero la barrera permaneció en su lugar el sábado, cuando hubo más salidas en la zona. No obstante, para el domingo, se ha reajustado, eliminando los últimos cuatro metros para facilitar a los pilotos la reincorporación a la pista de forma segura, pasada la curva dos.

"El cambio [original] se hizo para evitar la posibilidad de que un monoplaza se saliera en la T1 y cruzara la salida de la T2 a gran velocidad, y chocara potencialmente con otro coche", dijo un portavoz de la FIA a Motorsport.com. "Después de discutirlo con los pilotos, estamos haciendo el cambio para permitirles reincorporarse más fácilmente y perfeccionaremos esa solución para futuros eventos".

Antes de que se confirmara oficialmente la modificación del domingo, los pilotos afirmaron que deberían tener más voz cuando se plantean cambios en la pista. Uno de ellos fue el director de la GPDA, George Russell: "Todos hablamos de ello anoche. En retrospectiva, deberíamos haber sido consultados al respecto antes de tomar decisiones, y todos estamos de acuerdo en que no es lo mejor".

Por su parte, Alexander Albon dijo: "Es uno de esos casos en los que te rascas la cabeza e intentas entender el razonamiento. Estuve allí el viernes, y un poco más los últimos dos días, y en realidad creo que era una curva que estaba bien diseñada antes del cambio si te salías, porque ahora es más peligrosa".

"Un poco de ayuda por parte de los pilotos, creo, habría evitado que ocurriera, es algo que, como GPDA, hemos hablado bastante con ellos [con la FIA]", insistió el anglotailándes antes de que Yuki Tsunoda estuviera en la misma línea, aunque entendía por qué se modificó la primera curva. "Todo el mundo lo ha mencionado, es muy peligrosa. Creo que al final la FIA también lo entiende, pero entiendo su perspectiva y por qué lo hicieron".

"Lewis [Hamilton] y yo decíamos que los últimos 20 años ha sido lo mismo. Hay un lado bueno de lo que han hecho, porque cuando alguien tiene un problema en los frenos o algo, podemos evitar un choce, pero al mismo tiempo, hay más posibilidades de pasarse en el exterior de la primera curva y volver a la segunda, provocando más trompos", dijo el japonés.

Oscar Piastri fue otro de los que probó la escapatoria, y aseguró: "Yo mismo he tenido una salida por la hierba, y no fue la más segura de las reincorporaciones, incluso con lo mejor que pude hacer, y he visto algunos de los otros y es increíble, espero que el muro aguante".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!