McLaren anunció este domingo por la mañana en un comunicado que el empresario nacido en Suiza falleció en Ginebra rodeado de su familia.

Si bien Ojjeh era más conocido en los círculos de la Fórmula 1 por haber estado décadas unido a McLaren, su primera aventura en la categoría en realidad comenzó con Williams.

Su padre fundó la empresa de inversión Techniques d'Avant Garde (TAG), que se convirtió en patrocinador de Williams en 1979.

También puedes ver, sobre patrocinadores Galería: las decoraciones míticas en automovilismo y motociclismo

El equipo británico logró su primera victoria en F1 ese año en el Gran Premio de Gran Bretaña, y ganó el campeonato del mundo de F1 con Alan Jones en 1980.

En Ojjeh se fijó el entonces jefe de McLaren, Ron Dennis, que se acercó a él a finales de 1981 con el fin de que TAG se convirtiera en socio de su equipo, y se llegó a un acuerdo que implicaba la financiación de un motor turbo fabricado por Porsche.

La asociación McLaren-TAG tuvo un gran éxito, y Niki Lauda y Alain Prost dominaron el campeonato del mundo de 1984.

Ese año, Ojjeh se convirtió en accionista mayoritario de McLaren a medida que el equipo lograba más títulos mundiales.

Ojjeh fue la inspiración detrás del impulso de McLaren en la industria automotriz, después de lograr convencer a Dennis de que fabricar un automóvil de carretera tendría sentido comercial.

La participación de TAG en McLaren siguió siendo sólida a través de las divisiones de automóviles de carretera, electrónica y marketing de la empresa.

Si bien Dennis dejó el equipo McLaren F1, Ojjeh permaneció leal, aunque su participación accionarial se diluyó a lo largo de los años y la firma de inversiones de Bahrein Mumtalakat se convirtió en máxima inversora.

Ojjeh sufrió problemas de salud y, a finales de 2013, se sometió a un doble trasplante de pulmón después de sufrir la enfermedad pulmonar IPF.

Aunque volvió a estar en plena forma y continuó trabajando con McLaren, en 2020 cedió su lugar en la junta directiva del equipo a su hijo Sultan.

Sin embargo, Ojjeh siguió siendo un gran aficionado de la F1. En una entrevista con Autosport en 2017, dijo que su historia con McLaren le hacía sentirse como parte de una familia.

"Me gusta ver a la gente, a algunos los conozco desde hace mucho tiempo, me gusta ir al garaje, me gusta estar en boxes. Por supuesto que me gusta ganar cuando lo estamos haciendo bien", dijo.

"Es el desafío de la Fórmula 1, creo. Y estar en diferentes países. Me gusta dar una vuelta y agradecer a las personas que trabajan para nosotros y hacen que esto sea real, porque necesitan todos elogios. Siendo 3500 personas en la empresa, es lo menos que podemos hacer".

Desde Motorsport.com mostramos nuestras condolencias a la familia y amigos de Mansour Ojjeh así como a todos los aficionados de la Fórmula 1.

Bruce McLaren, McLaren M2B-Ford (1966-1968) 1 / 65 Foto de: LAT Images Bruce McLaren, McLaren M4B-BRM (1967) 2 / 65 Foto de: LAT Images Jo Bonnier, McLaren M5A BRM (1967-1968) 3 / 65 Foto de: LAT Images Bruce McLaren, McLaren M7A (1968-1970) 4 / 65 Foto de: LAT Images Bruce McLaren, McLaren M7C (1969-1971) 5 / 65 Foto de: LAT Images Derek Bell, McLaren M9A-Ford (1969) 6 / 65 Foto de: LAT Images Dan Gurney, McLaren M14A Ford (1970-1971) 7 / 65 Foto de: LAT Images Andrea de Adamich, McLaren M7D-Alfa Romeo (1970) 8 / 65 Foto de: LAT Images Andrea de Adamich, McLaren M14D Alfa Romeo (1970) 9 / 65 Foto de: LAT Images Peter Gethin, McLaren M19A (1971-1972) 10 / 65 Foto de: Lucien Harmegnies Peter Revson, McLaren M19C Ford (1972-1973) 11 / 65 Foto de: LAT Images Nelson Piquet, McLaren M23 Ford (1973-1978) 12 / 65 Foto de: LAT Images Patrick Tambay, McLaren M26 Ford (1976-1979) 13 / 65 Foto de: LAT Images Patrick Tambay, McLaren M28 Ford (1979) 14 / 65 Foto de: LAT Images John Watson, Mclaren M29 (1979-1980) 15 / 65 Foto de: Jean-Philippe Legrand Alain Prost, McLaren M30 Ford (1980) 16 / 65 Foto de: LAT Images Andrea de Cesaris, John Watson, McLaren M29F-Ford Cosworth (1981) 17 / 65 Foto de: LAT Images John Watson, McLaren MP4/1 Ford Cosworth (1981-1982) 18 / 65 Foto de: LAT Images John Barnard con el Ford de McLaren MP4/1B (1982) 19 / 65 Foto de: LAT Images John Watson, McLaren-Cosworth MP4/1C (1983) 20 / 65 Foto de: Jean-Philippe Legrand John Watson, McLaren MP4/1E TAG Porsche (1983) 21 / 65 Foto de: LAT Images Niki Lauda, McLaren MP4/2 (1984) 22 / 65 Foto de: Sutton Motorsport Images Niki Lauda, McLaren MP4/2B TAG Porsche (1985) 23 / 65 Foto de: LAT Images Alain Prost, McLaren MP4/2C TAG Porsche (1986) 24 / 65 Foto de: LAT Images Alain Prost, McLaren MP4/3 TAG Porsche (1987) 25 / 65 Foto de: LAT Images Alain Prost, McLaren MP4/4 Honda (1988) 26 / 65 Foto de: LAT Images Ayrton Senna, McLaren MP4/5 Honda (1989) 27 / 65 Foto de: LAT Images Ayrton Senna, McLaren MP4/5B Honda (1990) 28 / 65 Foto de: LAT Images Ayrton Senna y Gerhard Berger, McLaren Honda MP4/6 (1991) 29 / 65 Foto de: Sutton Motorsport Images Gerhard Berger, McLaren MP4/6B Honda (1992) 30 / 65 Foto de: LAT Images Ayrton Senna, McLaren MP4/7A (1992) 31 / 65 Foto de: LAT Images Ayrton Senna, McLaren MP4/8 Ford (1993) 32 / 65 Foto de: LAT Images Mika Hakkinen, McLaren Peugeot MP4/9 (1994) 33 / 65 Foto de: Sutton Motorsport Images Mika Hakkinen, McLaren MP4/10 (1995) 34 / 65 Foto de: LAT Images Mika Hakkinen, McLaren MP4/10B (1995) 35 / 65 Foto de: LAT Images Mika Hakkinen, McLaren MP4/10C (1995) 36 / 65 Foto de: LAT Images Mika Hakkinen, McLaren MP4/11 Mercedes (1996) 37 / 65 Foto de: LAT Images Mika Hakkinen, McLaren MP4/11B (1996) 38 / 65 Foto de: LAT Images David Coulthard, McLaren MP4/12 (1997) 39 / 65 Foto de: LAT Images Mika Hakkinen, McLaren MP4/13 Mercedes (1998) 40 / 65 Foto de: LAT Images Mika Hakkinen, McLaren Mercedes MP4/14 (1999) 41 / 65 Foto de: LAT Images David Coulthard, McLaren MP4/15 (2000) 42 / 65 Foto de: LAT Images Mika Hakkinen, McLaren Mercedes MP4/16 (2001) 43 / 65 Foto de: LAT Images Kimi Raikkonen, McLaren MP4/17 (2002) 44 / 65 Foto de: LAT Images Kimi Raikkonen, McLaren MP4/17D (2003) 45 / 65 Foto de: DaimlerChrysler David Coulthard, McLaren MP4/19 (2004) 46 / 65 Foto de: DaimlerChrysler David Coulthard, McLaren MP4/19B (2004) 47 / 65 Foto de: DaimlerChrysler Kimi Raikkonen, McLaren MP4-20 (2005) 48 / 65 Foto de: LAT Images Juan Pablo Montoya, Mclaren MP4/21 (2006) 49 / 65 Foto de: Alessio Morgese Pedro de la Rosa, McLaren MP4/21 (2006) (test) 50 / 65 Foto de: McLaren Lewis Hamilton, McLaren MP4-22 (2007) 51 / 65 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, McLaren MP4/23 (2008) 52 / 65 Foto de: Sutton Motorsport Images Heikki Kovalainen, McLaren MP4-24 (2009) 53 / 65 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Jenson Button, McLaren-Mercedes MP4/25 (2010) 54 / 65 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Jenson Button, Mclaren MP4/26 (2011) 55 / 65 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Lewis Hamilton, McLaren MP4-27 (2012) 56 / 65 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Jenson Button, McLaren MP4-28 (2013) 57 / 65 Foto de: Rainier Ehrhardt Kevin Magnussen, McLaren MP4-29 (2014) 58 / 65 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Jenson Button, McLaren MP4/30 (2015) 59 / 65 Foto de: Alessio Morgese/Alex Galli Fernando Alonso, McLaren MP4/31 (2016) 60 / 65 Foto de: McLaren Fernando Alonso, McLaren-Honda MCL32 (2017) 61 / 65 Foto de: LAT Images Fernando Alonso, McLaren MCL33 con motor Renault 2018 62 / 65 Foto de: McLaren Lando Norris, McLaren MCL34 y Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 (2019) 63 / 65 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Carlos Sainz y Lando Norris, McLaren MCL35 (2020) 64 / 65 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris y Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M (2021) 65 / 65 Foto de: McLaren