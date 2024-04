Russell cree que el podio de Hamilton al sprint no oculta los fallos en Mercedes

Lewis Hamilton demostró lo fuerte que es el ritmo de carrera del W15 cuando terminó segundo en el sprint de Shanghai, solo superado por el Red Bull de Max Verstappen.

Fue una actuación que confirmó las sospechas de que el Mercedes es mejor respecto a sus rivales en tandas largas, pero está sufriendo para sacar un rendimiento tan bueno a una vuelta, lo que a menudo los deja en posiciones peores tras la clasificación.

George Russell dijo que el resultado de Hamilton mostraba lo que era posible para el equipo si conseguía estar más arriba en la parrilla, ya que su escudería trabajaba duro para llegar saber por qué con neumáticos nuevos no son tan competitivos.

"Lewis demostró que si puedes estar en el lado correcto de ese grupo de clasificación y de ese puñado de coches, podemos subir al podio", dijo. "El potencial estaba ahí en Bahrein, y Lewis lo hizo [en la sprint]. Si hubiera sido un gran premio principal, probablemente habría terminado tercero".

"Pero la clasificación fue complicada. Así que no es fácil para nadie, y creo que Ferrari no está contento, Aston no está contento. Todo el mundo quiere luchar por las victorias y, ahora mismo, ningún equipo está haciendo un trabajo lo suficientemente bueno, salvo Red Bull".

Russell dijo que el rayo de luz que supuso el podio de Hamilton no podía ocultar el hecho de que Mercedes todavía necesitaba trabajar duro para no clasificarse en el pelotón.

"Creo que es justo donde estamos como equipo en este momento", dijo. "Estamos en esa lucha. Sabemos que tenemos un coche de carreras más rápido, nueve de cada diez veces, que un coche de clasificación".

"En la carrera [sprint] fuimos más rápidos que Aston, fuimos más rápidos que McLaren, y quizás un pequeño paso por detrás de Ferrari. Esa ha sido una pequeña tendencia en los últimos tres años en los que hemos estado ligeramente por detrás un sábado, y nos adelantamos un domingo.

"Pero no estamos contentos con donde estamos. Tenemos mucho trabajo por hacer. Y todos estamos en esta lucha por ser el mejor del resto".

La alegría de Hamilton por el podio al sprint no duró mucho, ya que una decepcionante clasificación, en la que se vio sorprendido por el viento de cola en la curva 14, le dejó fuera de combate en la Q1 y en la 18ª posición de la parrilla.

Cuando se le preguntó si le sorprendía ver a Hamilton tan abajo, Russell dijo: "Por supuesto. Es el mejor piloto de todos los tiempos y no es ahí donde debería estar. No es donde deberíamos estar luchando.

"Pero estamos aquí juntos como un equipo. Y colectivamente, sólo tenemos que seguir empujando hacia adelante y tratar de hacer algunos grandes avances a medida que avanza la temporada."