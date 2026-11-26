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El desafío oculto de Qatar y Abu Dhabi: cómo la crisis geopolítica complicó la logística de F1

La incertidumbre geopolítica en Oriente Medio ha obligado a la Fórmula 1 a diseñar diferentes rutas y planes de emergencia para trasladar el material de los equipos y Pirelli a Qatar y Abu Dhabi. Un reto logístico para DHL.

Gianluca D'Alessandro

Publicado: 26 nov 2026, 12:06

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Partenza del GP del Qatar

Foto de: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Después de meses de incertidumbre, finalmente la Fórmula 1 viajará a Oriente Medio para disputar las dos últimas citas de la temporada, tanto en Qatar como en Abu Dhabi. Una noticia que no solo significa dos carreras más en el calendario, sino que esconde entre bastidores un desafío mucho más complejo: conseguir trasladar toneladas de material al Golfo Pérsico en uno de los momentos más delicados de los últimos años a nivel internacional.

Teniendo en cuenta que el transporte de material también está incluido en el límite presupuestario, es fácil entender por qué los equipos planifican sus desplazamientos con tanta antelación. Sin embargo, con un contexto geopolítico tan complejo como el actual, preparar el viaje a Oriente Medio ha supuesto un reto mucho mayor de lo que podría parecer, ya que ha obligado a diseñar diferentes escenarios alternativos.

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com en julio, el director de Pirelli Motorsport, Dario Marrafuschi, explicó que, en caso de que finalmente se disputasen las carreras de Oriente Medio, la planificación del tramo final del Mundial supondría un auténtico rompecabezas. No tanto por la producción de los neumáticos, cuyos plazos Pirelli ha acelerado, sino por su transporte.

Operaciones de desmontaje y embalaje de DHL

Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Las principales incógnitas estaban relacionadas con las condiciones de las rutas marítimas. Por un lado, el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el tráfico comercial, pero también foco de tensiones internacionales; por otro, la situación en el mar Rojo y en las aguas frente a Yemen, donde los ataques de los hutíes han complicado el tránsito de los barcos.

La alternativa que estaba sobre la mesa consistía en atravesar el canal de Suez y realizar posteriormente un traslado por carretera a través de Arabia Saudí, siempre y cuando la situación sobre el terreno permitiese recorrer ese trayecto de manera eficiente, ya que los ataques de los últimos meses también han complicado inevitablemente esta ruta.

Entre las posibilidades que se barajaron estaba incluso la de rodear África para llegar al Golfo Pérsico, una solución inevitablemente más larga y costosa que las rutas tradicionales que utiliza el Mundial. Precisamente por eso era necesario planificar con mucha antelación cómo proceder. Las operaciones de este tipo requieren semanas de preparación.

La bandera de Qatar al atardecer

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

En el peor de los escenarios, el transporte habría requerido hasta 15 semanas de antelación, más de tres meses, mientras que, en las condiciones más favorables, habría sido posible completar las operaciones de envío en unas seis semanas. Y es precisamente este aspecto el que hace especialmente delicada la logística de la Fórmula 1, coordinada por su socio DHL y que se desarrolla en paralelo tanto para Pirelli como para los equipos.

En esencia, si no hubiesen llegado los neumáticos, tampoco habría llegado el material de los equipos. Sin embargo, identificar una ruta no era suficiente, ya que la evolución de la situación en la región ha obligado a DHL a reevaluar constantemente sus planes logísticos y las posibles alternativas. En la práctica, por cada plan A era necesario contar con un plan B por si las condiciones cambiaban.

Algunos contemplaban rutas marítimas alternativas, mientras que otros valoraban la posibilidad de recurrir al transporte aéreo. No obstante, el principal problema era garantizar que todo llegase dentro de los plazos previstos, compaginando las exigencias de la logística internacional con la necesidad de mantener suficiente flexibilidad para adaptarse a la evolución de la situación.

La salida del GP de Abu Dhabi

Foto de: Giuseppe Cacace - AFP - Getty Images

Y es que, cuanto más se acercaban las carreras, más información había disponible, pero, al mismo tiempo, menor era el margen de maniobra para organizar transportes alternativos. Esa es la paradoja con la que se ha tenido que convivir durante meses y que ha hecho que organizar estos dos desplazamientos fuese tan complicado para todo el mundo de la F1.

Por otra parte, los planes de emergencia no afectaban únicamente a las rutas hacia Oriente Medio. En caso de que la Fórmula 1 hubiese decidido correr en Imola en sustitución de Abu Dhabi, una posibilidad que durante meses estuvo sobre la mesa, Pirelli también tenía preparada una solución alternativa.

Dado que en la carrera italiana se habrían utilizado los mismos compuestos ya previstos para otras citas del calendario, el fabricante italiano habría podido recurrir al transporte aéreo para enviar rápidamente los neumáticos a Italia, reduciendo así la necesidad de planificar con tanta antelación los envíos marítimos.

Es un ejemplo que refleja perfectamente hasta qué punto la temporada ha estado marcada por un trabajo constante de planificación entre bastidores. No se trataba simplemente de decidir cómo llegar a Qatar o Abu Dhabi, sino de estar preparados para reaccionar rápidamente ante cualquier escenario, desde una modificación del calendario hasta un cambio repentino de las condiciones en las principales rutas comerciales.

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