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El 'F1 25', gratis desde hoy en PS5 para los suscriptores de PlayStation Plus

Desde este 6 de octubre, los suscriptores de PlayStation Plus pueden descargarse y jugar en PS5 al 'F1 25' gratis.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
F1 25

F1 25

Los suscriptores de PlayStation Plus en los niveles Essential, Extra o Premium, es decir, los tres que hay, pueden desde este 6 de octubre y hasta el próximo 2 de noviembre descargar y luego jugar en su PS5 mientras sigan suscritos al 'F1 25', el videojuego con licencia oficial de la categoría reina del automovilismo.

Lanzado en mayo del año pasado por EA Sports, el videojuego está basado en la temporada 2025, que acabó con el título de Lando Norris y de McLaren, y podrás jugar gratis siendo suscriptor de PlayStation Plus.

Sin embargo, hay dos noticia malas, y es que por un lado no está disponible para PS4 y por otro, esta opción no te permitirá acceder gratuitamente a la expansión (no es un juego como tal) de 2026, bautizada "F1 25: 2026 Season Edition", ya que la oferta solo incluye el juego base.

También puedes leer:

Esa expansión «2026» se puede adquirir ahora mismo por 29,99€ en la PlayStation Store o por solo 19,99€ en EA Play, pero necesitas la base, el 'F1 25'. Con el 'F1 25', gratis desde hoy para los suscriptores de PlayStation Plus, puedes jugar al modo Carrera, el modo de gestión de equipos «My Team 2.0» y a las carreras online a través de F1 World. 

En el 'F1 25' sin la expansión 2026, como imaginarás, no puedes contar con Cadillac o Audi, y por tanto no aparecen pilotos como Sergio Pérez, Valtteri Bottas o Arvid Lindblad. Y tampoco podrás jugar en el Madring, aunque sí, gracias a los escaneos muy fieles de LiDAR, en los trazados de Barcelona, Miami, Melbourne, Suzuka o Imola.

Además del 'F1 25', los juegos gratuitos para los tres niveles de suscriptores de PlayStation Plus en octubre son "Hunt: Showdown 1896" para PS5, y «Earth Defense Force: World Brothers 2», para PS4 y PS5.

Nuestra recomendación, si no tienes el 'F1 25', es que pruebes este mes si te merece la pena hacerte con el de 2026.

Mira cuando salió cuáles eran las valoraciones:

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