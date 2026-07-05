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La extraña sanción a Sainz: una vuelta más por culpa del pit lane de Silverstone

La FIA impuso una insólita 'penalty lap' a Carlos Sainz horas después del GP de Gran Bretaña al considerar que se desdobló tras el coche de seguridad cuando el reglamento no le permitía hacerlo.

Pol Hermoso
Editado:
Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Cuando parecía que el caótico Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 había terminado definitivamente, la FIA volvió a sorprender varias horas después de la bandera a cuadros. Tras decidir no sancionar a Lewis Hamilton por un supuesto incumplimiento de banderas amarillas, los comisarios emitieron un nuevo documento con una resolución mucho más llamativa: una 'penalty lap' (vuelta de penalización) para Carlos Sainz, una penalización que apenas se ha visto en los últimos años y que añade una vuelta al resultado final del piloto de Williams.

El motivo fue que el español adelantó al coche de seguridad durante el procedimiento para que los doblados recuperasen su vuelta, aunque, según la FIA, no tenía derecho a hacerlo.

Todo ocurrió tras el accidente de Max Verstappen en la vuelta 47, que obligó a desplegar el safety car. Ya en la vuelta 51, Dirección de Carrera publicó el habitual mensaje de "Lapped cars may now overtake" (los coches doblados pueden adelantar al coche de seguridad), autorizando únicamente a varios coches concretos a desdoblarse.

En ese listado aparecían los dorsales 81, 14, 87, 31, 18, 11 y 77, pero no el Williams número 55 de Carlos Sainz. Aun así, el madrileño adelantó al coche de seguridad, una maniobra que posteriormente fue investigada por los comisarios.

Según explica el documento oficial, Sainz sí era un coche doblado al cruzar la primera línea del coche de seguridad cuando entró al pit lane, pero la particular configuración del circuito de Silverstone y de su calle de boxes provocó una situación muy poco habitual. "Aunque el coche 55 estaba doblado en la Línea 1 del Safety Car al entrar en el pit lane, debido a la configuración específica del circuito y del pit lane de Silverstone, recuperó temporalmente la vuelta antes de cruzar la línea al final de esa misma vuelta".

Por ese motivo, la FIA considera que, en el instante de referencia que marca el reglamento, el español ya no era técnicamente un coche doblado.

"En consecuencia, el coche 55 no era un coche doblado a efectos del artículo B5.13.4 c) y, por tanto, no tenía derecho a adelantar al coche de seguridad cuando se mostró el mensaje 'lapped cars may now overtake'. Sin embargo, el coche 55 se desdobló una vez que Race Control mostró dicho mensaje".

La FIA entiende la confusión... pero sanciona igualmente

Los propios comisarios reconocieron que la secuencia de acontecimientos podía resultar confusa debido a las características únicas de Silverstone. De hecho, explican que, tras completar su parada en boxes, Sainz volvió a quedar doblado al reincorporarse a la pista, una circunstancia que pudo inducir a error al equipo Williams.

"Dada la excepcional configuración del circuito en este evento, los comisarios entienden cómo la secuencia de acontecimientos pudo contribuir a la confusión del equipo".

Sin embargo, Williams admitió durante la audiencia que cometió dos errores: interpretar incorrectamente la situación reglamentaria del coche y no darse cuenta de que el dorsal 55 no aparecía entre los monoplazas autorizados por Dirección de Carrera para adelantar al safety car.

"El representante del equipo reconoció que el equipo cometió dos errores: primero, al no reconocer que el coche 55 no era un coche doblado en el punto de referencia correspondiente según el artículo B5.13.4 c); y segundo, al no advertir que el coche 55 no estaba incluido en el mensaje de Dirección de Carrera que identificaba a los coches autorizados a adelantar al coche de seguridad".

Williams también aceptó que obtuvo una vuelta de ventaja de forma involuntaria: "El representante del equipo aceptó que obtuvieron inadvertidamente una vuelta cuando no tenían derecho a hacerlo".

Por todo ello, los comisarios optaron por imponer una 'penalty lap', una de las sanciones contempladas en el Código Deportivo Internacional de la FIA y que consideraron "la más apropiada dadas las circunstancias de este caso".

De esta manera, el GP de Gran Bretaña siguió generando noticias incluso horas después de finalizar, con una resolución tan poco habitual como llamativa que modifica oficialmente el resultado de Carlos Sainz tras una carrera ya de por sí marcada por la polémica.

Así fue la carrera:

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