Un expiloto incluye a Sainz entre los grandes beneficiados del reglamento F1 2026

En Barcelona, los pilotos de Fórmula 1 han podido experimentar por primera vez en la vida real cómo es pilotar los coches de 2026. Varios pilotos señalaron que, con las nuevas unidades de potencia —con una proporción aproximada del 50-50 entre el motor de combustión interna y el motor eléctrico—, todo girará especialmente en torno a correr con inteligencia. Habrá que pensar bien cuándo utilizar la potencia y cómo cargar la batería de la forma más eficiente posible.

Eso ya ha dado lugar a la sugerencia de que los pilotos podrán marcar mucha más diferencia. El ex piloto de Fórmula 1 Giedo van der Garde ve a tres pilotos que podrían brillar este año en esta batalla estratégica, con Max Verstappen a la cabeza. "Max está claramente por encima", afirma Van der Garde en una entrevista con Motorsport.com en el evento de Breitling, que presentó un nuevo reloj con motivo de su colaboración con el equipo Aston Martin F1.

"Quiero decir, es tan bueno que tiene mucha más capacidad para pensar en todo tipo de cosas adicionales", añade Van der Garde. "Eso lo hemos visto en los últimos años. Estrategia, reglajes, paradas en boxes, cosas que ocurren en el circuito, adelantamientos: en todo eso, en mi opinión, él es simplemente el mejor. Eso le va a ayudar muchísimo este año. Así que creo que va a estar muy bien posicionado".

Foto de: Formula 1

No solo Verstappen forma parte de ese grupo, ya que Van der Garde también ve buenas opciones para que George Russell marque diferencias. "Es un piloto inteligente", opina el analista de Viaplay. "Siempre es muy bueno estratégicamente, así que también le ayudará". Como tercer nombre, Van der Garde espera que Carlos Sainz, en Williams, también pueda hacerse notar. "Siempre está pensando en muchas más cosas que en lo que está pasando en ese momento. Así que sí, creo que esos son los tres que realmente tendrán ventaja", afirma el ex piloto de Caterham F1, que espera que este sea un aspecto "muy divertido" en las carreras de F1 de 2026.

Diferente, pero no tanto

Aunque los nuevos motores requieren un estilo de pilotaje algo distinto para aprovechar la potencia de forma óptima, Van der Garde espera que, especialmente en carrera, no sea muy diferente a años anteriores. Señala el ‘lift and coast’, cuando los pilotos levantan el pie del acelerador antes de las zonas de frenada para ahorrar combustible. Este año, eso servirá en parte para recargar la batería.

"Estratégicamente es muy diferente pilotar, pero por otro lado: te enfrentas a un nuevo reglamento, así que no tienes otra opción", dice Van der Garde, apelando a su experiencia en las carreras de resistencia. "En Le Mans, a veces tienes que levantar el pie 300 metros antes para poder dar una vuelta extra", explica. "Entonces piensas [como piloto]: ‘Esto no es lo que hago normalmente'".

Foto de: Mercedes AMG

"Y entonces estás mirando un cartel, 400 metros. Levantas el pie y esperas hasta llegar a los 100 metros para poder frenar", continúa. "Esa sensación es muy extraña. En la primera vuelta frenas demasiado pronto. En la segunda frenas demasiado tarde. En algún momento encuentras un ritmo y entonces todo empieza a funcionar".

Van der Garde sí ve una ventaja para los pilotos de Fórmula 1: "Por suerte, hoy en día esos pilotos tienen bastantes días de test en la Fórmula 1. Y además los simuladores que tienen… Creo que eso es una enorme ventaja, que cuando estén en Melbourne sepan lo que va a pasar. En clasificación quizá sea mucho menos [necesario] que en carrera. Pero bueno, en los últimos años también hemos visto muchas veces en carrera que levantaban el pie antes de frenar para ahorrar gasolina. Así que creo que los pilotos ya están bastante acostumbrados", concluye.

Más apuestas de favoritos: Fórmula 1 Marko ve que las reglas de la F1 2026 pueden dar ventaja a Alonso y Verstappen