Los pilotos de F1 discuten una nueva idea para las carreras en lluvia

Cargar el reproductor de audio

Después de que los grandes premios de Singapur y Japón fueran retrasados por las fuertes tormentas que azotaron los respectivos circuitos, los pilotos de Fórmula 1 están convencidos de que se puede encontrar una solución mejor para reanudar la acción en pista lo antes posible cuando sea seguro en ese tipo de situaciones.

Al parecer, creen que utilizar el coche de seguridad para comprobar el nivel de humedad en pista dista mucho de ser lo ideal, ya que su rendimiento y la cantidad de agua que evacua no es comparable con la de un monoplaza de la máxima categoría del automovilismo.

Eso puede provocar retrasos innecesarios en las reanudaciones de las pruebas, pero también dar una impresión equivocada a los aficionados y comentaristas de televisión de que las condiciones parecen mejores de lo que realmente son.

Tras las discusiones entre los miembros de la GPDA [Asociación de Pilotos de Grandes Premios] a raíz de lo ocurrido en Singapur y Japón, ha surgido la idea de introducir un nuevo procedimiento de "vueltas de información". Eso podría permitir que los coches de Fórmula 1 rodaran solos o detrás del Safety Car en periodos de tiempo determinados durante los retrasos por la lluvia.

Dirección de Carrera podría recibir esa información directa de los pilotos durante y después de esos giros para juzgar mejor si es seguro o no que la prueba continúe. El presidente de la GPDA, Alex Wurz, cree que esas "vueltas de información" serían una herramienta muy valiosa para dar a la FIA un mejor conocimiento de las condiciones del asfalto, y aclarar al público si es demasiado peligroso volver a la competición o no.

"El director de carrera debería tener la opción de lo que yo llamo vueltas de información", dijo el austriaco a Motorsport.com en una entrevista exclusiva. "Así podría decir, si los equipos estuvieran de acuerdo con ese procedimiento, que dentro de 10 minutos mandarían a los coches a dar una vuelta, como si fuera la de la formación de la parrilla".

"En esa vuelta, todos los pilotos verían cómo son las condiciones. Podríamos tener 20 opiniones de los 20 pilotos que se juegan la vida, y entonces es una decisión mucho más formada para la FIA por parte de los pilotos", reconoció Wurz.

El presidente de la GPDA consideró que esas vueltas extras también serían enormemente beneficiosas para los comisarios, ya que les ayudaría a saber si la visibilidad es lo suficientemente buena como para operar con seguridad.

"También es mejor para los comisarios, porque sabrán si pueden ver el siguiente puesto", comentó. "Si no puedes verlo, no deberías pilotar, porque no verías un accidente en un banco de niebla, así que con esos giros, los comisarios también pueden informar de las condiciones".

"El director de carrera tendría una imagen mejor, y todos los espectadores podrán ver por sí mismos cómo está", continuó el ex piloto de Benetton, McLaren y Williams en la Fórmula 1.

¿Da una imagen real el Safety Car en las carreras de lluvia en la F1?

Comparación del spray generado por un coche de F1 y el Safety Car

Wurz cree que los aficionados a menudo se llevan una impresión equivocada de las malas condiciones al ver al coche de seguridad, que evacúa una cantidad de agua menor en comparación con los monoplazas, dando vueltas solo durante los retrasos por lluvia.

Eso se puso de manifiesto en el GP de Japón [imagen de arriba], cuando el spray del Safety Car era muy pequeño comparado con el que se produjo cuando la carrera se puso en marcha: "Cuando ves que el coche de seguridad circula solo, con poco spray, y el conductor se divierte pasando por encima de los pianos, es muy diferente a cuando de repente pueden salir los 20 monoplazas, así que esa es la diferencia".

El presidente de la GPDA explicó que la idea de esas vueltas extra apareció al escuchar a Lewis Hamilton hablar de las condiciones durante los retrasos en Japón: "Surgió cuando Lewis aseguró que podía decir en un minuto [cómo son las condiciones] pilotando ahí fuera, no puede si está viendo la televisión".

"Pensé: 'Dios mío, tiene toda la razón'. Pero eso requiere un cambio en las normas y el procedimiento, y es necesario que el director de carrera pueda disponer de eso muy rápidamente", continuó.

Las conversaciones para que la FIA estudie un cambio de normas en las carreras en lluvia en F1

La idea de las "vueltas de información" solo se ha discutido internamente en la GPDA hasta ahora, pero es probable que se plantee a la FIA durante las reuniones en Austin después de lo sucedido en las últimas carreras.

Wurz dijo que lo que pasó en Japón ha acelerado el impulso para que los pilotos pidan mejorar las condiciones cuando cae el agua en la pista: "Todos estamos afectados de alguna manera, porque estamos para nuestra seguridad, nuestro deporte y aficionados".

"Solo queremos asegurarnos de que nuestros seguidores lo entiendan y no piensen de repente que somos unos blandos", expresó el austriaco. "No se trata de que nos tilden de ser locos, tenemos que buscar la seguridad, pero si se dan cuenta de que no vemos a los otros coches, entonces respetarán mucho más la decisión de retrasar la prueba".

"Sé por las charlas que tuvimos durante la carrera y la bandera roja, que Japón fue un recordatorio de que cuando no se ve y no tienes paneles luminosos en los laterales, no sabes dónde estás", indicó. "Nadie pudo ver a Carlos [Sainz] en la trazada, y eso recuerda lo peligroso que es, como en Spa-Francorchamps con Anthoine [Huberth]".

"Cuando hay un impacto en el T-bone [parte del cockpit], que no es para lo que están diseñados los monoplazas, nunca podrían estar hechos para ello".

Aunque un cambio para introducir las "vueltas de información" daría lugar a una modificación de las reglas y discusiones detalladas sobre ello y sobre cómo implementarlo por el uso del combustible, Wurz cree que esos temas se pueden solucionar.

"Habría que ordenar las distancias de carreras y las cargas de combustible, etc., pero pienso que podemos encontrar una solución porque sería útil", defendió el antiguo piloto del Gran Circo, quien también cree que la Fórmula 1 podría buscar soluciones de alta tecnología para ayudar a informar sobre las condiciones de visibilidad.

"Se podrían usar sensores de visibilidad, que entonces no serían algo humano, sería una decisión cuantificable basada en la tecnología. Podríamos tener herramientas adicionales para asegurar que somos coherentes en todas las situaciones", sentenció el austriaco.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!