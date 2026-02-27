Ir al contenido principal

Fórmula 1

Exclusiva: Mekies revela el liderazgo oculto de Verstappen en Red Bull para 2026

En una entrevista exclusiva con Autosport, el jefe del equipo Red Bull de Fórmula 1 desvela el rol de liderazgo entre bastidores que desempeña Max Verstappen dentro de la escudería.

Filip Cleeren Roberto Chinchero
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, director de Red Bull Racing

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

El jefe del equipo Red Bull de Fórmula 1, Laurent Mekies, ha detallado por qué cree que el valor de Max Verstappen para el equipo es tan grande fuera de la pista como al volante.

Mekies y Verstappen forjaron una sólida asociación en cuanto el francés tomó el relevo de Christian Horner como jefe de equipo de Red Bull el pasado verano, y el enfoque liderado por la ingeniería de Mekies fue señalado como uno de los factores clave en la remontada del equipo a mitad de temporada.

En declaraciones a la publicación hermana Autosport en la víspera de otra campaña crucial para Red Bull, con el debut de sus primeras unidades de potencia fabricadas íntegramente en casa para la nueva normativa de 2026, Mekies aseguró que el papel de Verstappen en el equipo de Milton Keynes difícilmente puede sobreestimarse.

"[Ha sido] fantástico", afirmó Mekies con entusiasmo. "Max encarna el automovilismo en todos los sentidos, no hay un solo detalle que pase por alto. Lo que hace al volante es evidente para todos, pero desde dentro se puede apreciar su extraordinaria sensibilidad técnica y su comprensión total de este deporte, que imagino proviene de haber estado inmerso en él toda su vida".

"Tiene una visión ilimitada; su papel va mucho más allá de pilotar. Es una auténtica fuerza impulsora para todos los que trabajan en el proyecto y desempeña un papel crucial en todo el sistema. Está involucrado en cada aspecto, cuando asumimos riesgos, cuando afrontamos contratiempos, en cada decisión. En un cambio reglamentario tan radical como este, aporta un valor añadido enorme".

Red Bull Racing has looked more competitive than initially expected with its in-house power units.

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Verstappen tendrá este año un nuevo compañero, el joven de 21 años Isack Hadjar, ascendido tras una impresionante temporada como debutante en el equipo hermano Racing Bulls, la escudería anglo-italiana que anteriormente dirigía Mekies.

Después de años sufriendo por el bajo rendimiento en su segundo asiento, Red Bull está desesperado por contar con sus dos coches sumando puntos con regularidad, y hasta ahora Mekies se ha mostrado impresionado con lo que ha visto del también francés tras su reencuentro.

"Hasta ahora ha hecho todo de la manera correcta, mostrando el enfoque adecuado en términos de compromiso y personalidad", dijo Mekies sobre su compatriota. "Se trasladó inmediatamente a Inglaterra, está en la sede de Milton Keynes cada dos días y vive en contacto cercano con el equipo. Entre los dos test de Sakhir volvió al simulador, no está dejando nada al azar".

Aunque las unidades de potencia de Red Bull han superado todas las expectativas en cuanto a rendimiento y fiabilidad, Mekies espera que el equipo inicie la era 2026 por detrás de Mercedes, Ferrari y Red Bull.

"Todos somos conscientes de que, incluso con un punto de partida extraordinario, nos enfrentamos a gigantes del automovilismo con una experiencia inmensa", advirtió. "Hemos escalado la primera montaña, pero hay otra por delante. Estamos aquí para luchar, de momento un poco por detrás de los otros tres grandes equipos, pero preparados para darlo todo para alcanzarlos".

Lee la entrevista completa de Autosport con Laurent Mekies aquí.

