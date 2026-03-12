Exclusiva: Lowdon revela el plan de Cadillac tras su estreno en F1

El accidentado camino de Cadillac hasta lograr finalmente una plaza en la Fórmula 1 ha sido bien documentado, pero es difícil subestimar el desafío al que se ha enfrentado el primer equipo verdaderamente nuevo que entra en la categoría en una década, mientras construía rápidamente su plantilla entre su sede británica en Silverstone y sus distintas bases en Estados Unidos.

Consciente del reto que supone enfrentarse al establishment de la F1, el equipo copropiedad de General Motors —empresa matriz de Cadillac— aspira a lograr respetabilidad en su primer año, y ha dado algunos pasos hacia ese objetivo. Valtteri Bottas abandonó pronto la carrera debido a un problema con el volante que el equipo cree que estaba fuera de su control, pero Sergio Pérez logró ver la bandera a cuadros en el debut de Cadillac en la Fórmula 1.

En declaraciones exclusivas a Motorsport.com, el jefe del equipo, Graeme Lowdon, afirmó que el equipo podía sentirse satisfecho con su debut, con los problemas que afectaron a algunos equipos consolidados demostrando lo difícil que ha sido acertar con la normativa de 2026.

"Hemos vuelto a ver que no es fácil. Hubo algunos que ni siquiera tomaron la salida", dijo Lowdon. "Con Valtteri fue una verdadera pena, porque claramente había un problema con el volante y eso es extremadamente frustrante, porque nosotros no fabricamos volantes. Con Checo decidimos pasar de una estrategia de una parada a una de dos, porque ya que estábamos… en ese momento no había amenaza por detrás".

"En realidad fue una parada muy buena. No estoy seguro exactamente del tiempo, pero fue algo de dos segundos. Así que eso también fue muy positivo para los chicos. Así que sí, tenemos mucha confianza de cara al próximo fin de semana y creo que tenemos una base sobre la que realmente podemos construir".

Realizar sus primeras paradas en boxes en condiciones de carrera fue solo una parte de la pronunciada curva de aprendizaje de Cadillac. Los entrenamientos del viernes en Melbourne fueron la primera vez que Cadillac rodó con dos coches al mismo tiempo, mientras que los stints de carrera que Pérez completó el domingo fueron, con diferencia, los más largos del equipo.

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Hemos obtenido muchísimos datos extra", explicó Lowdon. "Habría sido absolutamente genial que ambos coches llegaran a meta, principalmente para los dos pilotos, pero también para el equipo y por la cantidad de información que podríamos haber obtenido. Pero, de nuevo, creo que para ser el primer gran premio de nuestra historia, simplemente llevar una de estas máquinas tan complejas hasta la meta ya es un gran resultado".

En la preparación para su debut en la F1, Lowdon había invertido mucho en el llamado programa "race ready" del equipo, un programa en la sombra extremadamente realista que simulaba grandes premios de 2025 desde las bases de Silverstone y Charlotte siguiendo el calendario ficticio de un fin de semana de gran premio. Las actividades iban desde tomar decisiones estratégicas en tiempo real y practicar las comunicaciones, hasta simular momentos en los que los pilotos no estaban disponibles para los ingenieros debido a compromisos con los medios y marketing.

Al reflexionar ahora sobre ese programa, Lowdon está aún más convencido de que fue el enfoque correcto.

"De hecho, iría incluso más lejos y diría que sin eso habría sido increíblemente difícil siquiera intentar terminar", añadió. "Estaban pasando muchas cosas. Cuando tuvimos el problema con el volante en el coche de Valtteri fue más o menos al mismo tiempo que estábamos pensando en una parada en boxes, así que había mucho que procesar y muchas decisiones que tomar. Y si no hubiéramos pasado por todas esas simulaciones de carrera que hicimos, habría sido muchísimo más difícil".

"Lo curioso es que cuando escuchas una voz por el intercomunicador no tienes ni idea de si está en Charlotte, en Silverstone o en la oficina de aquí detrás. Es exactamente como queremos que funcione. Todo el mundo trabajando junto".

Pero por mucho que Cadillac y GM estén orgullosos de haber superado su primer obstáculo, tampoco llegaron a la Fórmula 1 para simplemente completar la parrilla. Tras una luna de miel en la F1 que duró apenas 72 horas durante el fin de semana de Melbourne, el foco ahora está en añadir el rendimiento necesario y llevar ambos coches hasta la meta.

Un optimista Pérez lo dejó claro el jueves en China, ya que rodar entre tres y cuatro segundos por vuelta más lento que el ritmo y terminar con tres vueltas perdidas es algo que se volverá insostenible muy pronto. Cadillac cerró relativamente pronto el paquete aerodinámico con el que compitió en Australia, pero se muestra confiado en su capacidad para introducir mejoras de forma constante.

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Digamos que el primer objetivo ya está cumplido. Y ahora todo consiste en reducir esa diferencia carrera a carrera", dijo el mexicano, de regreso en la F1. "Este coche se terminó hace mucho tiempo y es muy básico. Tuvieron que aprobarlo muy pronto, así que sabíamos que el comienzo siempre iba a ser difícil".

"Pero creo que tenemos todos los recursos y gente muy experimentada en el equipo, así que me sorprendería mucho que no pudiéramos desarrollarlo en los próximos meses".

En esta fase inicial de las nuevas regulaciones de 2026, Cadillac no será el único equipo que encuentre amplias vías de desarrollo aerodinámico por explorar. Pero Lowdon aseguró que existe una "hoja de ruta" para añadir rendimiento al MAC-26 con motor Ferrari en los próximos meses.

“Obviamente lo siguiente es llevar ambos coches hasta la meta y empezar a ganar ritmo”, concluyó. "Creo que podemos ver una hoja de ruta para lograrlo. No es algo que puedas hacer de la noche a la mañana, porque evidentemente todos los demás también están desarrollando sus coches. Pero es algo que realmente creo que conseguiremos y empezaremos a recortar distancias".

