Estrella Galicia se convierte en patrocinador de Williams para la F1 2026

El patrocinio de Estrella Galicia siempre ha ido vinculado a Carlos Sainz en la Fórmula 1 y, tras un primer año del piloto madrileño con Williams, la marca española ha confirmado que se convierte en la Cerveza Oficial del equipo de Grove a partir de este 2026.

Concretamente, será la submarca Estrella Galicia 0,0 la que aparezca en el monoplaza y en la ropa que vista todo el personal de Williams, ya que desde hace algunos años está prohibida la publicidad de bebidas alcohólicas o similares.

Contando a Williams, ya serán cinco los equipos de F1 con los que Estrella Galicia ha llegado a un acuerdo de patrocinio (Toro Rosso, Renault, McLaren, Ferrari y Williams), todos ellos coincidiendo en gran medida con la presencia de Carlos Sainz en cada una de estas escuderías.

El acuerdo entre Estrella Galicia 0,0 y Williams tendrá una importancia mayor en las carreras europeas, donde será la bebida de referencia del equipo, especialmente en el regreso de la F1 a Madrid.

Por otro lado y tal y como se ha anunciado en el comunicado, Estrella Galicia 0,0 estará presente en el nuevo Williams FW48 en el halo y en el alerón trasero, tanto en el coche de Carlos Sainz como en el de Alex Albon, a partir de la primera semana de test en Bahrein que se llevará a cabo esta semana del miércoles 11 al viernes 13 de febrero. El logo de Estrella Galicia 0,0 también estará en los cascos.

James Vowles, director de Williams, se mostró encantado con este nuevo acuerdo comercial: "Con un coche totalmente nuevo, una nueva normativa y una carrera en Madrid, habrá mucho que celebrar esta temporada en Williams F1 Team y Estrella Galicia 0,0. Es fantástico contar con ellos en Williams y sentir su apoyo en este momento tan emocionante tanto para el equipo como para nuestra categoría".

Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera, empresa matriz de Estrella Galicia, también quiso dedicar unas palabras: "La alianza con Williams representa un paso natural en nuestro camino dentro del automovilismo. Va mucho más allá de un acuerdo de patrocinio; es la unión de dos organizaciones que comparten una misma forma de entender la competición, basada en el respeto por la historia, la pasión por la innovación y la ambición de seguir creciendo desde la autenticidad".

"En Estrella Galicia 0,0 creemos firmemente en los proyectos que apoyan el talento, ponen en valor el legado y desafían el statu quo para construir un futuro mejor. Afrontamos con ilusión el inicio de la temporada para desarrollar todo el potencial de esta alianza", concluyó.