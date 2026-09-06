Qué estrategias pueden decidir el GP de Italia de F1: todas las opciones en Monza

La estrategia apunta a tener un papel decisivo este domingo en el Gran Premio de Italia 2026 de Fórmula 1. No porque Pirelli espere una carrera especialmente complicada para los neumáticos, sino precisamente por todo lo contrario: el bajo desgaste abre tanto el abanico que prácticamente cualquier combinación puede funcionar.

Las simulaciones del suministrador italiano apuntan claramente hacia una carrera a una sola parada, algo lógico teniendo en cuenta que Monza consta de únicamente 53 vueltas y que una entrada completa al pit lane supone perder alrededor de 23 segundos en condiciones de bandera verde. Con semejante peaje, añadir una segunda parada será difícil de justificar salvo que aparezca una neutralización o que la degradación se dispare inesperadamente.

Y ahí aparece la primera gran clave: no existe una estrategia claramente superior al resto.

Pirelli sitúa como opción teóricamente más rápida la combinación medio-duro, pero calcula que las principales alternativas están separadas por apenas unos dos segundos al término de toda la carrera. Una diferencia prácticamente insignificante y que puede desaparecer con tráfico, una mala parada, un undercut, un Safety Car o incluso por las características particulares de cada monoplaza.

La estrategia más rápida para la carrera de F1 en Monza

Sobre el papel, el plan de referencia es comenzar con el neumático medio C4 y realizar la única parada entre las vueltas 24 y 30 para montar el duro C3 hasta el final.

Es también la opción que ofrece mayor margen de maniobra. El medio permite superar con comodidad la primera mitad de la prueba y retrasar la parada si la situación en pista lo aconseja, esperando incluso la aparición de un Safety Car o un Virtual Safety Car antes de comprometerse con el segundo juego.

La segunda alternativa propuesta por Pirelli pasa por atacar mucho más desde la salida: blando C5 y duro C3, con una ventana de parada entre las vueltas 19 y 25.

Puede ser especialmente atractiva para los pilotos que necesiten ganar posiciones en los primeros metros. El extra de adherencia del blando puede resultar muy valioso en la larga aceleración hasta la Variante del Rettifilo, donde salir unas décimas mejor que un rival puede significar llegar por delante a la primera frenada.

Y el C5 no parece destinado únicamente a unas pocas vueltas. Pirelli considera que su resistencia es suficientemente buena como para completar un primer stint considerable.

La tercera gran opción es el medio-blando, alargando mucho más el primer stint y entrando en boxes aproximadamente entre las vueltas 30 y 36. Según las simulaciones, acabar la carrera con el C5 sería apenas unos dos segundos más lento que la estrategia medio-duro a lo largo de toda la distancia.

También existe la posibilidad de invertir algunas combinaciones. Un blando-medio, por ejemplo, sería viable con una parada aproximadamente entre las vueltas 22 y 28.

¿Y salir con el neumático duro?

Será una posibilidad mucho más específica, pero podría cobrar protagonismo entre los pilotos que arrancan desde atrás.

El caso más evidente es Andrea Kimi Antonelli, que partirá 20º después de su penalización por sustituir elementos de la unidad de potencia. Para alguien en su situación, comenzar con el duro permitiría alargar muchísimo el primer stint, rodar fuera de la secuencia habitual de paradas y esperar acontecimientos.

Una estrategia duro-blando podría llevar el primer relevo hasta aproximadamente las vueltas 32-38, aunque nada impediría extenderlo todavía más si el ritmo siguiese siendo aceptable.

El objetivo ahí no sería necesariamente ganar tiempo mediante velocidad pura, sino colocarse en posición de aprovechar una posible neutralización.

Y eso puede cambiar completamente la carrera.

Con una pérdida estimada de 23 segundos por una parada normal, entrar en boxes bajo Safety Car o Virtual Safety Car reduce de forma considerable ese coste, porque el resto del pelotón circula a una velocidad limitada. En una carrera tan ajustada estratégicamente, acertar con el momento de esa única parada puede valer bastante más que elegir entre medio, duro o blando.

El bajo desgaste deja todas las puertas abiertas

Pirelli explica que la degradación observada durante el fin de semana ha sido baja con los tres compuestos disponibles: C3 duro, C4 medio y C5 blando.

Aunque para la carrera se esperan temperaturas elevadas, en torno a los 33 ºC de ambiente y con el asfalto pudiendo acercarse a los 55 ºC, Monza no castiga especialmente los neumáticos desde el punto de vista térmico.

Sus largas rectas permiten que las gomas recuperen temperatura entre zonas de frenada y, al mismo tiempo, el circuito exige relativamente poca tracción respecto a otros trazados. Tampoco se ha detectado un nivel importante de abrasión.

El único fenómeno observado ha sido algo de graining en el eje delantero, especialmente con mucha carga de combustible, pero Pirelli no espera que llegue a condicionar seriamente el ritmo. De aparecer, los pilotos deberían ser capaces de gestionarlo y limpiar posteriormente la superficie del neumático.

Las diferencias entre compuestos tampoco son enormes: alrededor de dos décimas por vuelta entre duro y medio, mientras que el salto entre medio y blando se encuentra aproximadamente en cinco o seis décimas. Una vez introducida la gestión de neumáticos durante stints largos, esas diferencias se reducen todavía más.

Por eso, más que existir una estrategia ganadora universal, cada equipo podrá adaptar su elección a las características de su coche y a su posición de salida.

Para Pierre Gasly, que parte desde la inesperada pole position, controlar la carrera y proteger la posición en pista puede tener más valor que perseguir unas décimas teóricas de rendimiento. George Russell, Charles Leclerc y Lewis Hamilton afrontarán una situación similar desde las primeras posiciones, mientras que quienes necesiten remontar tendrán motivos para buscar algo diferente.

Y en Monza la posición en pista pesa mucho: adelantar es posible, pero cuando los coches ruedan con ritmos similares y todos disponen del DRS y los rebufos, quedarse atrapado detrás de otro monoplaza puede destruir rápidamente cualquier pequeña ventaja estratégica.

Así que la carrera parece encaminada a una parada, sí. Lo complicado será decidir cuándo hacerla y con qué neumático afrontar cada mitad del Gran Premio.

Posibles estrategias de Pirelli para el GP de Italia 2026

Estrategia Neumáticos Ventana aproximada Principal Medio → Duro Vueltas 24-30 Alternativa Blando → Duro Vueltas 19-25 Alternativa Medio → Blando Vueltas 30-36 Otra posibilidad Blando → Medio Vueltas 22-28 Para salir desde atrás Duro → Blando Vueltas 32-38 aprox.

Todos los pilotos disponen además de al menos un juego nuevo de neumáticos duros, mientras que la mayoría conserva también como mínimo un medio nuevo, lo que deja abiertas prácticamente todas las opciones planteadas por Pirelli. Alonso, Stroll y Antonelli cuentan incluso con dos juegos nuevos de medios, algo que aumenta todavía más su flexibilidad estratégica.