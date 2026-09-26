Estrategias para Bakú: una sola parada, pero ¿qué neumático elegir? ¿Y si sale un SC?

Según los datos de Pirelli, este año el asfalto de Baku se ha mostrado inusualmente sucio, hasta tal punto que el agarre medido al comienzo del fin de semana se situaba entre los más bajos de toda la temporada. Un dato sorprendente, ya que pese a que el asfalto es muy liso, el viernes no se vio "graining", un fenómeno que suele ser frecuente por las dificultades para que los neumáticos lleguen a la temperatura óptima.

En definitiva, lo que parecía ser la única duda real en cuanto a la duración ha resultado no ser un problema, lo que ha contribuido a reducir aún más el nivel de desgaste. No es de extrañar, por lo tanto, que, según las estimaciones de Pirelli, el desgaste de los neumáticos sea mínimo, abriendo la posibilidad incluso desde el jueves de que los blandos pudieran cubrir una gran parte de la distancia de la carrera.

¿Qué significa todo esto? En primer lugar, que la parada única es casi un hecho: por un lado, por la duración de los neumáticos; por otro, porque el tiempo perdido en el pit lane supera de todos modos los 19 segundos, un factor que no se puede ignorar. En segundo lugar, el neumático blando se convierte, a todos los efectos, en un neumático de carrera, ya que garantiza un notable aumento del agarre y poca degradación.

Que la duración no fuera un problema ya se vio también en la clasificación, donde George Russell marcó su mejor tiempo en la Q3 en el tercer intento de sus neumáticos blandos. La verdadera variable, en todo caso, es el momento en el que decidir montarlos.

De hecho, los medios y duros tienden a deslizar más, lo que genera sobrecalentamiento y desgaste térmico, pero este fenómeno podría atenuarse a lo largo de la carrera a medida que la pista siga mejorando.

Pero, ¿con qué neumático es mejor empezar la carrera? Sobre el papel, la opción más versátil sigue siendo el medio: permite alargar el primer stint, cubrir una posible salida del coche de seguridad y decidir después si cambiar al blando o al duro en función del momento de la parada. Es evidente que, si se produjera un Safety Car muy temprano, pocos equipos se arriesgarían a montar los blandos, prefiriendo una solución más prudente como los duros para llegar hasta la meta.

Sin embargo, es precisamente aquí donde surge el aspecto más interesante. Quien tenga que remontar podría arriesgarse y salir con los blandos: la idea sería aprovechar el extra de agarre en la salida, cuando puede ser decisivo para que los neumáticos alcancen la temperatura óptima antes, intentando así ganar algunas posiciones.

Salir con los duros esperando lo contrario permitiría alargar el stint, pero complicaría la gestión de las primeras vueltas. Sobre el papel, por lo tanto, aunque la estrategia ideal podría ser la misma para todos, los tres compuestos siguen siendo usables en carrera: serán los incidentes, las neutralizaciones y las apuestas individuales las que dicten y diferencien la elección hacia un neumático u otro.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

¿Qué dice Pirelli? ¿Cuáles son las mejores estrategias para Bakú?

Según Pirelli, suministrador único de neumáticos de la actual F1, el desgaste es tan bajo que las tres mejores estrategias para este sábado en el Gran Premio de Azerbaiyán 2026 pasan por realizar una única parada.

La diferencia se basa en el neumático de partida. Quien empiece con las gomas medias (amarillas) tiene dos opciones, parar entre las vueltas 21 y 27 para montar los duros o, en su defecto, alargar hasta las vueltas 27-32 y poner blandos para atacar.

Sin embargo, Pirelli también cuenta la opción de empezar con el blando y hacer una primera parada más temprana (entre las vueltas 16 y 22) para montar duros.

Nº PARADAS NEUMÁTICO DE INICIO PRIMERA PARADA Una parada Medio (amarillo) Entre la vuelta 26-32 (blando) Una parada Blando (rojo) Entre la vuelta 16-22 (duro) Una parada Medio (amarillo) Entre la vuelta 21-27 (duro)

¿Qué neumáticos le queda a cada piloto de F1 en Madring 2026?

En cuanto a los neumáticos disponibles para cada pilotos, queda reflejada la importancia que los equipos le dan al compuesto blando este fin de semana, ya que todos tienen al menos un juego sin estrenar, a excepción de Carlos Sainz, quien en su defecto tiene cuatro blandos usados, aunque algunos de ellos muy poco.

El neumático duro no ha sido el protagonista este fin de semana y todos tienen un juego del compuesto de color blanco en su recámara sin utilizar, mientras que lo mismo pasa con el medio, menos en el caso de los Mercedes, que en lugar de tener a estrenar, lo tienen ya (poco) usado.

En definitiva, todos los pilotos tienen abiertas todas las posibilidades estratégicas de cara a la carrera de este sábado de F1 en Bakú, por lo que las decisiones estratégicas probablemente tendrán mucho que decir.