El Circuito de las Américas acogió durante los tres días del fin de semana a 440.000 personas en el Gran Premio de Estados Unidos, lo que supuso un nuevo récord para la Fórmula 1. El trazado norteamericano construyó varias tribunas para dar cabida a 40.000 aficionados más respecto a la carrera de la pasada temporada, además de aumentar las opciones de transporte para llegar al complejo.

Esto ha puesto la marca del medio millón en el punto de mira en la carrera de Austin para el futuro, con el jefe del lugar, el director del trazado, Bobby Epstein creyendo que podría alcanzarse tan pronto como el próximo año, siempre y cuando la experiencia de los aficionados no se diluya.

"Podemos conseguirlo", aseguró cuando Motorsport.com le preguntó sobre las posibilidades de eso. "Estamos probando nuestra flota de autobuses, es mucho mejor, hemos pasado de 300 a 600, y si eso funciona y los tiempos son posibles, será la prueba de fuego para que funcione".

"Tenemos que convertirlo en algo muy grande, y si eso funciona, podemos crecer", explicó el máximo responsable del circuito estadounidense. "Así que podría ser la próxima campaña".

El trazado agotó rápidamente las entradas adicionales que puso a la venta para la carrera del 2022, mientras que las zonas de los alrededores de la colina de la primera curva estaban llenas. Epstein afirmó que ya había una demanda de medio millón de entradas, pero que lo más importante era garantizar que la experiencia fuera lo mejor posible.

La pista en Estados Unidos continuó con su tradición de acoger conciertos durante el fin de semana del gran premio, en este caso con Ed Sheeran, Green Day e Interpol, y también se tomaron medidas para mejorar aspectos como la oferta de comida y bebida.

"No creo que deba tratarse de llegar necesariamente a 500.000, sino de crecer cuidadosamente para asegurarnos de que podemos seguir manejando a todos", comentó. "Eso es lo que hacemos, no pilotamos los coches, no tenemos nada que ver con la calidad de las carreras, lo único que podemos hacer es preocuparnos por el aparcamiento, la comida, la diversión y el entretenimiento, en eso nos centramos".

El Gran Premio de Estados Unidos de la próxima campaña parece que contará con un piloto local en la parrilla por primera vez desde 2015, ya que Williams planea fichar a Logan Sargeant, a la espera de que obtenga la superlicencia.

Epstein consideró que conseguir un piloto estadounidense es ahora "más significativo de lo que hubiera sido hace unos años" dado el crecimiento de la Fórmula 1 en el país: "Es mucho más valioso que antes, si me preguntaran eso incluso hace tres o cuatro años, diría que sería bueno tenerlo, pero ahora será genial".

"El paso más grande es que podamos tener a un estadounidense en la primera fila, ya que solo hay un tiempo en el que la gente prestará atención a un piloto con las opciones que tenemos, quieren ver a ganadores", sentenció.

