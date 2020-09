Lewis Hamilton cruzó la línea de meta de Monza en primera posición en septiembre 2018 y confirmó la superioridad de Mercedes en la era turbo híbrida: desde 2014, cuando llegaron los actuales motores a la Fórmula 1, el 'Templo de la velocidad' solo había visto ganar a pilotos del equipo alemán.

Cuatro veces Hamilton y una Rosberg levantaron el trofeo de ganador ante la siempre apasionada hinchada italiana demostrando que, en un circuito donde importa tanto la potencia, los de las flechas de plata no han tenido rival. Además, salvo en 2015 y 2018, las otras tres victorias había sido con doblete de Mercedes, aunque en 2019 Ferrari volvió a recuperar el trono con el triunfo de Leclerc ante los tifosi.

Ese éxito un oasis en el desierto, un halo de esperanza para los aficionados italianos, que desde 2010 no veían imponerse a uno de los suyos.

Además, durante la racha triunfal de Mercedes había una estadística más llamativa. Y no, no eran las cuatro poles consecutivas de Hamilton allí de 2014 a 2017, que también. Es que desde 2014, ni siquiera cuando entraban a cambiar neumáticos, ningún piloto de otro equipo lideró la carrera hasta que Raikkonen lo hizo en una carrera, la de 2018, en la que los de Maranello perdieron una oportunidad de oro.

En 2014 Hamilton y Rosberg se repartieron el liderato de la prueba como ocurrió en 2016, mientras que en 2015 Lewis se impuso de principio a fin. En 2017 Hamilton fue primero toda la carrera salvo las dos vueltas en las que Bottas se quedó en pista hasta hacer su pitstop, y en 2018 el reparto fue así: Raikkonen (Ferrari) lideró 28 vueltas, Hamilton 18 y Bottas 7.

Antes de Kimi desde 2013, con Fernando Alonso, los tifosi no veían a un coche con el Cavallino Rampante liderando el GP de Italia, su gran premio. Precisamente, antes de Leclerc, el español era el último piloto que había ganado de rojo en Monza.

Fue en 2010, lo que deja a los del Maranello con solo dos victorias en 13 años y solo tres poles en 15 temporadas. Muy pocas alegrías para una afición que apoya incondicionalmente a su escudería y que cada septiembre "peregrina" al trazado de la región de Lombardía y lo pinta de rojo para acabar viendo ganar a un piloto que viste de otro color.

En este 2020, las gradas estarán vacías, no habría ruido en el autódromo y la recta principal de Monza no se llenará de gente para la ceremonia del podio. Es a lo que obliga el coronavirus. Pero no será ese el mayor de los males de los fans de Ferrari, que tras un pésimo GP de Bélgica no aspira a grandes metas y, ni mucho menos, a repetir lo que en 2019 consiguió Leclerc y que, ahora, parece un espejismo.

Mira los últimos ganadores del GP de Italia de F1

Y la penúltima victoria de Ferrari (con Alonso) en Italia