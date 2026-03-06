Max Verstappen, a punto de cerrar una nueva aparición en Nürburgring

Si Max Verstappen participará este año en las legendarias 24 Horas de Nürburgring es un tema muy debatido. El camino para esa participación lo había allanado la Nurburgring Endurance Series (NLS), que adelantó la segunda ronda del campeonato para evitar un conflicto con el calendario de la Fórmula 1.

Así que ahora la decisión está claramente en manos del cuatro veces campeón del mundo. Pero, últimamente, se ha mostrado reacio a hacerlo, y aún no hay una confirmación oficial.

Sin embargo, según ha sabido Motorsport-Total.com, publicación hermana de Motorsport.com, en base a fuentes bien informadas, la participación del neerlandés en la NLS2 el 21 de marzo de 2026 es ahora segura. El corredor de 28 años competirá en la carrera de cuatro horas con un Mercedes-AMG GT3 del equipo Winward.

La carrera, que se adelantó una semana a petición de Mercedes y ahora tendrá lugar el sábado, entre los grandes premios de China y Japón, es la única oportunidad que tiene Verstappen de prepararse para el reto de la gran cita de 24 horas en el Nordschleife. Se entiende que los preparativos ya están en marcha. Con el experimentado Thomas Gleibs, de Winward, también se ha seleccionado al ingeniero de carrera que se encargará del coche de Verstappen.

En cuanto a los compañeros de equipo, se rumorea que ahora existe incluso la posibilidad de que el coche compita con la misma alineación que en la carrera de 24 horas que se celebrará a finales de año. Además del subcampeón del DTM, Lucas Auer, el confidente de Verstappen, Dani Juncadella, y el piloto oficial de Mercedes, Jules Gounon, también estarán disponibles el 21 de marzo, algo que no estaba previsto inicialmente. El motivo es el aplazamiento de la primera prueba del Mundial de Resistencia (WEC) en Qatar, debido a la guerra en Oriente Medio.

Esto también supuso la cancelación del test de pretemporada (Prólogo) del 22 y 23 de marzo, que habría coincidido con la NLS2. Como resultado, Juncadella y Gounon no son necesarios para los proyectos Genesis y Alpine Hypercar, respectivamente. El cuarteto también competirá en la carrera de 24 horas con el Mercedes-AMG GT3, con diseño de Red Bull y con Haribo como patrocinador adicional.

Max Verstappen, Mercedes-AMG GT3 Foto: Miguel Reis / NurPhoto vía Getty Images

El compañero de Verstappen en carreras de simulación, Chris Lulham, con quien ganó en el Ferrari de Emil Frey en el Nordschleife, también fue considerado inicialmente como candidato, pero carece de experiencia en este exigente circuito, con sus colinas y valles, así como de experiencia en el Mercedes.

Pero, ¿la participación de Verstappen en la NLS2 significa automáticamente que también competirá en la carrera de 24 horas en el 'Infierno Verde' del 14 al 17 de mayo? Es probable que haya un acuerdo básico entre Verstappen y Mercedes-AMG al respecto. Sin embargo, no se puede descartar por completo la cancelación de la NLS2, debido al clima impredecible en la región de Eifel.

"Si lo hago, necesito una carrera de preparación en comparación con los chicos que llevan tiempo haciéndolo y tienen un poco más de experiencia", dijo Verstappen durante los test de F1 en Bahrein, estableciendo una condición clara para participar. "Además, para mí, hacerlo en un coche nuevo que no he conducido allí, en Nordschleife... Creo que se necesita una carrera solo para aprender los procedimientos".

Por lo tanto, no sería de extrañar que Verstappen se reservara la opción teórica de cancelar el proyecto si las condiciones no le convencen. Pero una cosa también está clara: en los últimos diez años, solo ha habido dos ocasiones en las que no ha habido conflicto entre la carrera de 24 horas y el calendario de la F1. Además, Verstappen ha estado realizando recientemente pruebas intensivas con el Mercedes-AMG GT3. Por lo tanto, no está claro si se presentará otra oportunidad tan favorable como la de 2026. Una victoria no solo haría historia para Verstappen, sino que también evitaría que las Flechas de Plata pasaran diez años sin ganar en la clásica carrera. ¡Y eso como piloto de Red Bull!