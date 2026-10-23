Fórmula 1 GP de Estados Unidos

"Es bastante malo": por qué Norris necesita pastillas para el dolor de cabeza en Austin

Después de que Max Verstappen calificara de "inaceptable" el estado irregular del asfalto del circuito de Austin, Lando Norris reveló las precauciones que debe tomar.

Stuart Codling

Publicado: 23 oct 2026, 19:47

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Lando Norris, McLaren

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

El bacheado asfalto del Circuito de las Américas sigue siendo un tema polémico, a pesar de que la última generación de monoplazas de la Fórmula 1 se diseñó para que el paso resultara menos brusco. De cara al Gran Premio de Estados Unidos de 2026, Max Verstappen calificó los baches de Austin de "inaceptables" y "fuera de control".

Esto provocó una oleada de comentarios de acuerdo con él por parte de otros pilotos, entre ellos Lando Norris, quien explicó que toma pastillas para el dolor de cabeza como medida de precaución antes de las sesiones en pista en circuitos como este.

"Si construyes un circuito nuevo ahora, las normas de construcción y las tolerancias que hay que respetar son bastante estrictas", declaró a distintos medios, entre los que estaba Motorsport.com.

"Desde luego, Austin no se ajusta ni de lejos a lo que son esas normas ahora, por así decirlo. Pero es un circuito antiguo, no uno nuevo. Así que, sí, está bastante mal. Hay muchos tramos en los que tengo que tomarme pastillas para el dolor de cabeza antes de salir, simplemente porque hay muchos baches y te golpeas la cabeza con bastante fuerza contra los reposacabezas a causa de ellos".

"Desde luego, no es nada agradable. No hay mucho que podamos hacer; quiero decir, nos quejamos de ello, es algo que hemos planteado muchas, muchas veces. Hay un límite sobre lo que podemos quejarnos, pero él [Verstappen] tiene razón. Sin duda, tiene razón".

Para obtener la clasificación de Grado 1 de la FIA, un circuito debe cumplir requisitos estrictos en cuanto a su trazado y sus instalaciones de seguridad. La superficie se somete a pruebas de irregularidades con una regla de cuatro metros, y se permite una tolerancia de más o menos 3 milímetros. Una vez homologados los trazados, su certificación de Grado 1 tiene una validez de tres años.

El Circuito de las Américas se reasfaltó por última vez en 2024, pero el suelo arcilloso de la zona tiende a contraerse y expandirse con el cambio de estaciones, por lo que ya se ha reasfaltado parcialmente en algunas zonas o se han pulido los baches en otras. De hecho, los pilotos de MotoGP también han sido especialmente críticos en sus visitas a Texas.

La generación anterior de monoplazas de F1 lo pasó mal con los baches del COTA

Foto: Getty Images

Los pilotos de F1 ya lo fueron con la calidad del asfalto durante la era del efecto suelo, entre 2022 y 2025, ya que aquella generación de coches tenía que circular muy cerca del suelo, y contar con una suspensión rígida para maximizar el efecto de la aerodinámica. En ese periodo, la Fórmula 1 también pasó de las llantas de 13 a las de 15 pulgadas, una medida destinada a reflejar las tendencias de los coches de calle modernos, pero que tuvo el efecto secundario de eliminar parte del efecto amortiguador de los neumáticos.

Cuando se redactó el último reglamento técnico, una de las intenciones era que los monoplazas dependieran menos de una altura de conducción baja. Puede que ese fuera el caso a principios de esta temporada, pero, a medida que la carrera por el desarrollo se ha prolongado y el rendimiento de los monoplazas se ha igualado, las alturas han ido bajando progresivamente y los coches están empezando a tocar fondo con más frecuencia.

"Mi opinión general es que probablemente los circuitos de F1 necesiten reasfaltarse cada dos años para que sean un poco más uniformes, porque ahora vamos pistas en las que el asfalto se está levantando, se está desmoronando y está causando más problemas que otra cosa", afirmó George Russell.

"No somos un coche de IndyCar ni de Fórmula 2, que circulan con una altura de suspensión razonablemente alta; nuestra altura es de 10mm al final de la recta, a un centímetro del suelo, por lo que se nota realmente cualquier pequeño bache".

"El perfil lateral de los neumáticos, ahora que llevamos los de 18 pulgadas, es considerablemente más estrecho. La circunferencia del neumático es la misma, pero la de la llanta es mucho mayor, por lo que se ha perdido toda esa suspensión efectiva del compuesto, que actuaba como amortiguador y que, en cierto modo, ya no tenemos. Así que, de nuevo, no es lo ideal, pero no hay mucho que podamos hacer", cerró.

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